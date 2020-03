Die Corona-Pandemie ist eine Ausnahmesituation für alle. Händler, Handwerker, Gastwirte: Keiner bleibt von ihren Auswirkungen verschont. Und vielleicht bleibt auch eine Lehre für die Zeit zurück, in der die Krise überwunden ist. Denn Zeiten, in denen man kaum jemanden treffen darf, machen auch deutlich, was man aneinander hat – auch wenn sich manch einer über Termindruck beklagen mochte.

Die Nicht-Veranstaltung zum Führungswechsel bei der Polizei ist ein Beispiel dafür, wie wichtig das Soziale ist: Denn gerade wenn es um Abschied und Neubeginn geht, teilen wir unsere Emotionen gerne. Die bloße Anwesenheit von vielen Gästen signalisiert Wertschätzung. Und statt des Plauschs am kalten Buffet gab es nun den Austausch bei einer Tasse Kaffee, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung festhält – mit vermutlich mäßiger Wirkung als Gemeinschaftsstifter.

Doch es hilft nichts, die Gesundheit geht vor. Und so gilt: Durchhalten und diszipliniert die Einschränkungen hinnehmen, damit wir Menschen vielleicht ein normales Sozialleben zurückbekommen – Termindruck hin oder her.