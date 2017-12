Stockach Wenn es die Espasinger Sportler auf die Bühne zieht

Der Espasinger Sportverein überzeugt bei seinem Lustspiel "Zwei Herren spielen Dame" mit schauspielerischen Leistungen. Am 29. Dezember kann man sich noch einmal davon überzeugen.

Wer am ersten Weihnachtsfeiertag Lust auf ein wenig Unterhaltung hatte, wurde im Stockacher Ortsteil Espasingen fündig. Bei der Darbietung von "Zwei Herren spielen Dame", aufgeführt vom Sportverein, blieb kein Auge trocken. Doch wer beim Titel zuerst an das berühmte Brettspiel denkt, liegt falsch. Die Darsteller Simon Maurer und Hubert Hellwig machen innerhalb der drei Akte eine Verwandlung zum anderen Geschlecht durch. Ob die Hauptrolle jedoch den eben genannten Laienschauspielern gebührt, ist nicht genau zu sagen. Genauso gut könnte sie dem ein oder anderen Glas Bier zufallen, das in nahezu jeder Szene einen Auftritt hat.

Um es kurz zusammen zu fassen: Die junge Italienerin Silvia bringt das Dorfleben im beschaulichen Nest Espasingen ganz schön durcheinander, als sie auftaucht und verkündet, ihren Vater zu suchen. Der soll vor 20 Jahren in ihrer Heimat Urlaub gemacht haben. Dass dabei nicht nur einer in Frage kommt, sie die baldige Ehe eines jungen Pärchens in Gefahr bringt und zwei Männer zu Frauen werden lässt, hatte sie so sicher nicht geplant. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist dabei das Wirtshaus "Zum Feurigen Stier", in dem sich das Geschehen abspielt und das, von Martin Kuppel gestaltet, ein detailreiches Bühnenbild abgibt.

Alle zwei Jahre wird in Espasingen um Weihnachten herum ein Theaterstück aufgeführt. Für das aktuelle Schauspiel mit neun Darstellern übernahm Iris Danger-Schell die Regie. Sie besitzt bereits Schauspielerfahrung. "Seit Oktober wird für das Stück geprobt", verrät sie. Zuletzt wurden die Schauspieler sogar dreimal in einer Woche für die Proben einberufen. Die kurzzeitige Regisseurin weiß aus Erfahrung: "Ein Stück braucht seine Zeit, bis es sitzt."

Dass sich Mühe und investierte Arbeit auszahlen, ist kaum zu übersehen. Lediglich ein paar kleine, kaum nennenswerte Pannen mit dem Mikrofon stören das Treiben auf der Bühne. Iris Danger-Schnell ist am Ende der Vorstellung mehr als zufrieden. "Wir hatten schon Stücke, da lief es bei Weitem nicht so glatt wie heute", freut sie sich.

Und nicht nur sie: Auch das Publikum ist begeistert. "Die Atmosphäre ist einfach gut hier. Für sein Geld bekommt man ein paar schöne Stunden. Das war es wirklich zu hundert Prozent wert", so Thomas Helbling, dessen Geschwister jeweils Hauptrollen im Stück besetzen. Auch Svetlana Bernhart aus Espasingen findet: "Es ist interessant auf die Personen zu achten, die man kennt – wie sie spielen und sich verhalten. Manchmal ist das sogar lustiger als das Stück selbst." Beide sind sich einig, dass man das Engagement der Laienschauspieler schätze und ihnen der Spaß an der Sache regelrecht ins Gesicht geschrieben stehe.

Für die nächste Vorstellung am 29. Dezember, 19 Uhr im Werner und Erika Messmer-Haus sind nur noch einzelne Plätze zu haben.