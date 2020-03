Was vom Narrenbaum übrig bleibt: Die Figur des Hans Kuony mit dem Reis vom Narrebomm. | Bild: Narrengericht Stockach

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Diese Redensart wird vielen in diesen Tagen bekannt vorkommen. Die Corona-Krise bringt derzeit so manches durcheinander. Das öffentliche Leben ist nur noch sehr eingeschränkt möglich, Schulen und Kindergärten sind geschlossen und viele Menschen arbeiten von zu Hause aus, obwohl sie auch einen schönen Büroarbeitsplatz haben.

Diese besonderen Umstände machen auch vor dem Stockacher Narrengericht und seinen Ritualen nicht halt – und die führen sich immerhin auf eine jahrhundertelange Tradition zurück. Zum Beispiel das Fällen des Narrenbaums in der Hauptstraße. Das findet immer am Sonntag Laetare statt, dem mittleren Sonntag der Fastenzeit. Wirklich immer? In diesem Jahr, mit seinen besonderen Umständen, war es nicht so – Tradition hin oder her.

Da liegt er auf der Straße: Der Stockacher Narrenbaum wurde dieses Jahr im Stillen gefällt. | Bild: Narrengericht Stockach

Denn in diesem Jahr wurde der Narrebomm schon am Nachmittag vor Laetare umgenommen, wie Narrenrichter Jürgen Koterzyna informiert. Und das alles ohne öffentliches Ereignis und Ritual. Diese hätte es in normalen Zeiten am frühen Sonntagmorgen gegeben. Doch dieses Jahr wurde der Baum nur technisch gefällt, um keine große Menschenansammlung zu produzieren – der Schutz vor dem Virus ist wichtiger. Wenn das keine besonderen Maßnahmen sind.