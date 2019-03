Die Biber machen sich in der Region bemerkbar. Die großen Nagetiere haben sich bereits an unterschiedlichen Stellen angesiedelt – insbesondere entlang der Aach von der Mündung zwischen Bodman und Ludwigshafen über das Stockacher Osterholz bis hinauf nach Winterspüren. Und auch in Mahlspüren am Tal haben sie sich ausgebreitet. Jetzt haben sie dort eine Gruppe Apfelbäume umgenagt, die Landwirt Berthold Maier gepflanzt hatte.

Seit mehr als 15 Jahren stehen die Bäume schon an ihrem Platz, der nur wenige Meter von der Mahlspürer Aach entfernt ist. Sie gehören zu Tausenden, die Berthold Maier rund um sein Obstgut am Ortsrand besitzt. Bisher blieben sie unversehrt – und das, obwohl die Biber in Mahlspüren laut Maier bereits seit etwa fünf Jahren heimisch sind. Grund hierfür war ein Wildschutzzaun, den Maier um die Plantage herum aufgestellt hat. Dieser hielt Biber und andere Schädlinge zuverlässig fern, bis es einem der Nager gelang, durch ein Loch im Zaun zu den Bäumen vorzudringen. Mehr als 20 der Stämme hat er dort durchgenagt.

Doch obwohl Berthold Maier den Schaden bemerkte, ließ er den Biber gewähren und versuchte nicht, das Loch zu stopfen. "Ich möchte mir den Biber nicht zum Feind machen", begründet er seine Reaktion. Er habe ohnehin geplant, die Plantage direkt an der Mahlspürer Aach spätestens im nächsten Jahr stillzulegen, um sein Obstgut zu verkleinern. Es sei ihm daher gar nicht ungelegen gekommen, dass der Nager Stamm um Stamm fein säuberlich durchgenagt hat.

Dass die Tiere sich an Obstbäumen bedienen, komme nicht sehr häufig vor, erzählt die Biberbeauftragte des Regierungsbezirks Freiburg, Bettina Sättele. Eine große Rolle spielen allerdings die äußeren Umstände, sagt sie: Stehen die Obstbäume nah am Wasser oder sind keine anderen Hölzer verfügbar, weil sie gefällt wurden oder ihre Stämme durch Zäune geschützt sind, könne es durchaus sein, dass ein Biber sich auch einmal an Plantagen oder privaten Bepflanzungen bediene. Dennoch betont Sättele: "Früher hatte ich das öfters, inzwischen sind das Einzelfälle."

Wie das Land helfen kann

Was passiert aber, wenn der Schaden andere Landwirte trifft, die sich im Gegensatz zu Berthold Maier nicht gerade begeistert über ihre gefällten Obstbäume zeigen? Biber dürfen nicht bekämpft werden, da sie streng geschützt sind. Ausgleichszahlungen vom Land gibt es in solchen Fällen ebenfalls nicht, die beschädigten Bäume werden auch nicht ersetzt, erklärt die Biberbeauftragte. Dennoch möchte das Land die Geschädigten mit ihren Sorgen nicht völlig alleine lassen. Stattdessen unterstütze das Regierungspräsidium Maßnahmen wie etwa Zäune, mit denen die Biber in Zukunft von den Bäumen ferngehalten werden sollen. Hierzu müsse sich der Landwirt lediglich an die Gemeinde, das Landratsamt Konstanz oder Bettina Sättele selbst wenden. "Der Geschädigte ist nicht auf sich alleine gestellt", verspricht Sättele. Privatpersonen, die sich um ihre Bäume sorgen, haben ebenfalls die Möglichkeit, sich an die Behörden zu richten. Sie erhalten von Land in diesem Fall kostenlos Gehölzschutz aus Draht oder eine Paste, die die Nagetiere fernhalten soll.

Dass Biber Überhand nehmen, ist außerdem nicht zu erwarten. Zwar sei die Biberpopulation angewachsen, erklärt Bettina Sättele, doch ebenso nehme aber auch die Zahl von Fällen zu, bei denen die Tiere durch Unfälle sterben oder Verletzungen aus Kämpfen erliegen. Es gebe immer wieder Kämpfe, wenn Biber aufeinander treffen und ihr Revier verteidigen. Sabrina Molkenthin vom Umweltzentrum Stockach weist zudem auf ein weiteres Problem hin: Den Tieren stünde nur ein begrenzter Lebensraum zur Verfügung. Auch sei die Sterberate bei Jungtieren relativ hoch.

Mehr als 20 Stämme hat der Biber auf der Plantage bereits durchgenagt. | Bild: Marinovic, Laura

Berthold Maier wünscht sich sogar, dass sein Biber sich auch weiterhin fleißig an seinen Apfelbäumen bedient. Da er sie sonst selbst fällen müsste, nimmt das Tier ihm Arbeit ab und entsorgt zudem die abgefressenen Stämme. Sabrina Molkenthin stellt jedoch eine ernüchternde Prognose: "Es wird im Frühjahr mit dem Fällen erst einmal vorbei sein." Denn Biber gehen vor allem in Winter an Bäume. Ansonsten stehen Kräuter und Wasserpflanzen ganz oben auf ihrem Speiseplan. Für alle Geschädigten, die ihre Bäume in Zukunft schützen möchten, bedeutet das immerhin Zeit, sich mit Zäunen oder anderen Maßnahmen auf die nächste Nagerattacke vorzubereiten.