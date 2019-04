Nichts geht mehr – diesen Satz kennen die meisten wohl nur aus Casino-Szenen in Spielfilmen. Wenn der Gentleman-Ganove seine Kumpane im Umfeld von edlem Zwirn und edlen Alkoholika trifft, dann könnte er fallen, dieser Satz. Der Spieler muss sich danach in gespannter Geduld üben. Ob er seinen Einsatz richtig platziert hat, wird er erst merken, wenn das Rad aufgehört hat, sich zu drehen. Nichts geht mehr – an diesen Satz dürfte derzeit auch manch ein Autofahrer denken, der in und um Stockach unterwegs ist.

Lasterfahrer sehen viel von der schönen Landschaft

Gerade betrifft der Satz "Nichts geht mehr" vor allem den überregionalen Verkehr, nachdem zu Gründonnerstag die Oberstadt durch die Baustelle am Gustav-Hammer-Platz und den Krämermarkt in der Hauptstraße praktisch nebenbei zur Fußgängerzone für einen Tag geworden war. Schauen wir auf den Durchgangsverkehr, so gibt es ab heute nicht mehr nur die Baustelle auf der Radolfzeller Straße in der Stadt, sondern auch die vor der Stadt auf der B 14.

Zugegeben, in der Stadt gibt es durch die Umleitungen kaum sehr lange Wartezeiten – zumindest jetzt, in den Schulferien. Dafür werden vor allem Lasterfahrer, die aus Richtung Tuttlingen nach Stockach kommen, künftig einiges von der wunderbaren Gegend zu sehen bekommen – auf der Umleitung über Meßkirch.

Doch was hat jetzt das Eine mit dem Anderen, die Baustellen mit dem Roulette, zu tun? Ganz einfach: Auch der Autofahrer merkt erst hinterher, ob er richtig gewettet hat – in diesem Fall auf den schnellsten Weg. Oder ob sich der trickreiche Schleichweg rund um die Baustelle nicht als der längste Umweg erweist. Egal wie, für alle, die motorisiert in und um Stockach unterwegs sind, heißt es nun: Zeit mitbringen – oder einen Hubschrauber.