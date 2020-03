Margot Kammerlander, Leiterin der Stockacher Tafel, hat positive Nachrichten: „Der Aufruf im SÜDKURIER zur Unterstützung der Tafel Stockach in den Zeiten von Corona hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst“, sagt sie. „Sehr sehr viele Angebote zur Mithilfe in der Tafel, aber auch viele Lebensmittel- und Geldspenden sind bei uns angekommen. Das ist einfach grandios – ich bin überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft.“

Es tue gut zu wissen, dass viele Menschen mithelfen wollen, Bedürftigen in diesen schwierigen Zeiten zu helfen, so Margot Kammerlander weiter. Sie bedankt sich im Namen des Teams bei allen, die helfen, Hilfe angeboten haben und Lebensmittel oder Geld spenden.