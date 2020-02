von Christin Lehmann

Chaos am Heiligen Abend – ein solches Theaterstück würde man eher Ende Dezember auf einer Bühne der Region erwarten. Dass das Theaterstück in drei Akten von Erich Koch erst jetzt über die Bühne in Espasingen ging, hat einen ernsten Hintergrund. Nachdem kurz vor der eigentlich geplanten Aufführung im Dezember gleich zwei der Darsteller aus gesundheitlichen Gründen verhindert waren, musste Ersatz gefunden werden. Und der Sportverein (SV) Espasingen verschob sein Theaterstück. An beiden Abenden, an denen das Stück nun aufgeführt wurde, wurden mehr als 400 Zuschauer gezählt – zur Freude der Veranstalter vom SV, die sich beim Weihnachtstheater mit der Truppe des Fasnachtsvereins abwechseln.

Was auf der Bühne zu sehen war, war dabei gleichermaßen turbulent wie unterhaltsam. Mutter Maria freut sich auf den Heiligen Abend, doch dann geht alles Erdenkliche schief. Der Weihnachtsbraten im Ofen verkohlt, der Strom fällt durch Opa Willis elektrische Versuche aus, und der Elektriker muss notgedrungen kommen. Dieser trifft in der Wohnung der Familie Blitz-Stromer auf Osceola, eine leicht verwirrte Dame aus der Psychiatrie von gegenüber. Beide finden sich schnell anziehend und verschwinden im Schlafzimmer, während Opa Willi weiterhin seine elektrischen Versuche an der Nachbarin Hulda testet. Als dann auch noch die hochschwangere Tochter Heidi, im Schlepptau ihren indianischen Ehemann, eintrudelt, ist das Chaos fast perfekt. Vater Josef wird währenddessen im Wald von einem Wildschwein drangsaliert und wegen Baumklaus festgenommen. Am Ende kann nur noch die Friedenspfeife helfen.

Schon beim ersten Akt wurde im voll besetzten Saal lauthals gelacht und die Lacher zogen sich bis zum dritten Akt durch die Reihen. Die Stimmung im Saal war heiter und ausgelassen. Besonders gut beim Publikum angekommen sind die scherzhaften Bemerkungen über eine gewisse Nachbargemeinde. Hier gab es jedes Mal tosenden Applaus und lautes Gelächter. Zu vorgerückter Stunde versammelten sich nach getaner Arbeit alle Mitwirkenden auf der Bühne und bedankten sich für den Beifall.

Und was macht den Reiz des – wenn auch verspäteten – Weihnachtstheaters in Espasingen aus? Eine Besucherin lobte gleich zu Beginn die tolle Atmosphäre, die jedesmal aufs Neue zu den verschiedenen Veranstaltungen ins Messmer-Haus locke. „Eine gelungene und sehr lustige Aufführung“ – so lassen sich die Aussagen der meisten Gäste zusammenfassen. Viele der Besucher haben nach der Aufführung die Gunst der späten Stunde genutzt, um miteinander noch ins Gespräch zu kommen – und wahrscheinlich gab es hinterher nochmals einige Lacher über das Lustspiel von Erich Koch.