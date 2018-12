von Doris Eichkorn

Vieles gab es bereits auf dem Hottenlocher Hof in der Gemeinde Mühlingen. Zahlreiche Kulturveranstaltungen mit diversen Bands wurden hier schon angeboten, manch Puppentheater lockte Kinder, Eltern und Großeltern in den Besen, wie die Hofbewohner liebevoll die Besenwirtschaft auf dem Hofgelände nennen. Ganz egal, ob Bauenhoffrühstück oder das monatlichen Musikfrühstück – immer lassen sich die Macher auf dem Hof etwas Neues einfallen. Nun erweitern Kristin-Marlen Hahn und ihr Mann Denis mit ihrer Idee, einen Weihnachtsmarkt auf dem Hof zu veranstalten, die Angebotspalette noch einmal.

Weinverkostung und Puppenspiel

Am morgigen Sonntag, 16. Dezember, geht dieser Markt über die Bühne. Zwischen 15 und 19 Uhr laden die Hahns alle Interessierten auf den Hof. Am Nachmittag wird eine bunte Mischung aus allerlei regionalen Angeboten und Kunsthandwerk dort anzutreffen sein. Hier finden sich die Produkte aus dem Sinnesgarten des Waldorfkindergarten aus Wahlwies neben den handgefertigten Unikaten von Hoppetenzells Keramiker Martin Schubert, einer Weinverkostung mit Demeter Weinen, den herrlichen Düften des hofeigenen Käseraclettes und vielem anderen. Insgesamt gibt es an 16 Ständen so manches zu entdecken. Beim Weihnachtszauber auf dem Hof gibt es auch die Möglichkeit ein Puppenspiel anzuschauen, oder sich zum Ende des Markttages gemeinsam im Stall zwischen den Schafen, Pferden und Schweinen zu versammeln und dort zum Ausklang weihnachtliche Weisen anzustimmen.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, erzählt Kristin-Marleen Hahn. Daniela Zulic wird sich wie gewohnt um die Verpflegung der Besucher mit herzhaften Speisen sorgen. Und in der Besenwirtschaft gibt es Punsch und Glühmost oder Wein. Der Hof wird mit der hereinbrechenden Dunkelheit sicherlich immer mehr in den besonderen vorweihnachtlichen Zauber verfallen, wenn die einzelnen Weckgläser, liebevoll mit Kerzen und Reisig dekoriert, dann im Eingangsbereich flackern.