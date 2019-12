Als in England um 1741 der gewaltige Halleluja-Chor aus Händels „Messias“ zum ersten Mal erklang, erhoben sich zusammen mit dem König sämtliche Zuhörer von ihren Plätzen – so unmittelbar fühlten sie sich angesprochen von der Kraft der Musik. Welche Kraft sie hat, zeigte sich auch, als es beim Weihnachtskonzert des Nellenburg-Gymnasiums in der vollen Sankt Oswald-Kirche die lang anhaltenden, enthusiastischen Beifallsstürme Zeugnis gaben von der riesigen Begeisterung der Zuhörer.

Wie Dirigent Stefan Gräsle „es vermag, so viele Altersgruppen in diversen Schulchören, Orchester und Solisten in besonderer Harmonie zu vereinen, ist großartig“ schwärmte da beispielsweise Petra Domm. Und Franz Ziwey, einstiger Stockacher Bürgermeister, meinte staunend: „Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen, wie ihr so etwas Großartiges zustande bringt.“ Da sei es einfacher, einen Gemeinderat zu leiten.

230 Akteure sind dabei

Insgesamt 230 Mitwirkende, davon rund 180 Schüler plus ehemalige Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde, haben unter der Gesamtleitung von Stefan Gräsle und Martina Hartmann wie aus einem Guss berückend schön musiziert und mit großer Intensität in der ursprünglichen englischen Sprache gesungen. Gänsehaut-Momente bescherten neben der Nellenburg-Kantorei, dem Mittel- und Oberstufenchor und dem Nellenburg-Ensemble auch die neun Gesangssolisten.

Ausnahmslos alle solistischen Partien wurden von derzeitigen oder ehemaligen Schülern gesungen. Dirigent Stefan Gräsle wiederum zeigte, dass er mit Klangfarbenund mit einer differenzierten Dynamik umzugehen weiß.

Schon zu Beginn war der orchestrale Wohlklang in lebendiger barocker Agogik durchleuchtet von spritzigem Streicherspiel mit Martina Hartmann als erster Geigerin. Ganz tief ins Herz zielten die Stimmen der acht Solisten, etwa der warme, tiefe Sound der Bassstimme des ehemaligen Schülers Tarek El Barbari. Alle sangen ohne jedes aufgesetzte Pathos.

Geigen und Bratschen erklangen ebenso aussdrucksstark wie das Duett von Sopran und Alt über den sanft-liebevollen Hirten. Noch einmal berührte das auf einem Ton ruhende „Herr der Herren, der Götter Gott“ mit der alle Grenzen sprengenden Steigerung, bevor es verklang. Als der Jubel der Zuhörer langsam verebbte, überreichte Schulleiter Holger Seitz Blumen an Martina Hartmann, Stefan Gräsle und die Solisten.