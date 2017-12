Stockach Weihnachts-Visite: Rainer Stolz besucht Patienten im Krankenhaus

52 Patienten sind in diesem Jahr in den Tagen vor Weihnachten im Krankenhaus in Stockach in Behandlung. Bei seiner alljährlichen Bürgermeister-Visite überbrachte Rainer Stolz Grüße und Geschenke.

Es ist ein Termin, der Rainer Stolz sehr am Herzen liegt: Bei der alljährlichen Bürgermeister-Visite besucht er die Patienten im Stockacher Krankenhaus, die kurz vor Weihnachten stationär behandelt werden müssen. "Für mich ist vor allem die Nähe zu den Patienten und die unmittelbare Rückmeldung, wie es ihnen im Krankenhaus geht, wichtig", erzählte er. In diesem Jahr sind besonders viele Betten des Krankenhauses in der Vorweihnachtszeit belegt. 52 Patienten warteten auf den Besuch von Rainer Stolz, der gemeinsam mit dem Klinikpersonal in alle Zimmer ging, sich für jeden Zeit für ein kurzes Gespräch nahm und kleine Geschenke überreichte. Etwa 30 Patienten müssen in diesem Jahr auch über die Weihnachts-Feiertage im Krankenhaus bleiben.

"Die OP-Pläne sind mehr als voll", erzählte Jürgen Brecht, Chefarzt der Anästhesie am Stockacher Krankenhaus. Das liege vor allem daran, dass Weihnachten in diesem Jahr auf den Sonntag falle. Ab dem Wochenende werde es etwas ruhiger auf den Stationen. Viele werden entlassen und die Patienten, die über Weihnachten dableiben müssen, werden zusammengelegt. Vier Ärzte sind dann über die Weihnachtstage für die Betreuung zuständig. Brecht selbst hat an Heiligabend und am zweiten Feiertag Rufbereitschaft. Über die jährliche Visite von Rainer Stolz freut er sich. "Gerade den älteren Leuten bedeutet der Besuch des Bürgermeisters viel", sagte er.

Auf den Fluren vor den Stationszimmern sorgten Karl Bosch an der Ziehharmonika und Reinhold Buhl an der Gitarre für weihnachtliche Stimmung. Bereits zum zweiten Mal begleiteten sie die Bürgermeister-Visite mit festlicher Musik. "Wir freuen uns das ganze Jahr auf diesen Termin und würden gerne auch im kommenden Jahr wieder hier spielen", so Reinhold Buhl. Den nächsten Auftritt haben die beiden an Fasnacht. "Ein echtes Kontrastprogramm zu jetzt, aber der Spaß ist bei beiden Veranstaltungen gleich groß", erzählte Karl Bosch. Die beiden Musiker sangen und spielten gemeinsam mit dem Klinikpersonal ein Weihnachtslied nach dem anderen und sogar einige Patienten stimmten auf den Krankenhausfluren spontan mit ein.

Große Freude über den Besuch des Bürgermeisters herrschte auch in den Zimmern. Der 18-jährige Simon Schlegel musste wegen eines Meniskusrisses im Stockacher Krankenhaus behandelt werden. "Das ist beim Fußballspielen passiert. Es wird etwa sechs Wochen dauern, bis ich wieder voll belastbar bin", erzählte er. Über die aufmunternden Worte von Rainer Stolz und eine kleine Flasche Sekt, die der Bürgermeister dem 18-Jährigen mitgebracht hatte, freute er sich sehr. Vor Weihnachten darf er nach Hause.

Der Geschäftsführer des Krankenhauses, Berthold Restle, blickt auf ein bewegtes Jahr zurück. "Wir haben wieder sehr hohe Patientenzahlen gehabt, womit wir sehr zufrieden sind", erzählte er. Eine genaue Zahl nannte er nicht. Dem neuen Jahr sieht er zuversichtlich entgegen. "Wir sind gespannt, ob alle unsere Planungen eintreffen." Mit Blick auf den geplanten Neubau eines zusätzlichen Bettentrakts zeigte Restle sich hoffnungsvoll, dass der bereits vor zwei Jahren beim Regierungspräsidium Freiburg gestellte Zuschussantrag im Januar 2018 endlich bearbeitet werde.