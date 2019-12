Die Weihnachtszeit ist immer auch die Zeit der besonderen Zuwendungen – und damit sind nicht nur materielle Dinge gemeint. So machen die Mitarbeiter der Stockacher Tafel ihren Kunden eine Freude und auch die Kirchen und die Kulturbrücke Stockach kümmern sich sehr um das Wohl der Mitmenschen.

Die Leiterin der Stockacher Tafel, Margot Kammerlander, erzählt: „Unsere Kunden bekommen in der letzten Woche vor Weihnachten eine Tüte voller Lebensmittel geschenkt – darin sind je nach Vorrat Nudeln, Schokolade, Kekse, Kaffee, Duschgel und mehr.“ Die Bürgerstiftung Stockach kauft bei einer örtlichen Metzgerei Putenfleisch, das dann günstig an die Tafelkunden abgegeben wird. Manfred Peter, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, hat außerdem Anfang Dezember viele haltbare Lebensmittel bei einem lokalen Supermarkt bestellt. „Dadurch sind unsere Regale vor Weihnachten sehr gut mit sehr begehrten Lebensmitteln gefüllt“, freut sich Margot Kammerlander.

Wie im letzten Jahr erhielten 100 Kunden vom Friseursalon „Hairs and more“ in der Oberstadt einen Gutschein für einen kostenlosen Haarschnitt, der das ganze Jahr über eingelöst werden konnte. Und zwei Freundinnen kauften in den letzten beiden Jahren Spielzeug, das sie der Tafel spendeten. Das werden sie auch in diesem Jahr tun, wie Margot Kammerlander erfreut mitteilt. „Unsere Kunden dürfen dann in der Woche vor Weihnachten Geschenke für ihre Kinder oder Enkelkinder aussuchen.“ Die Frauen möchten im Hintergrund bleiben und einfach nur Kindern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, eine Freude bereiten. Margot Kammerlander berichtet noch von einem weiteren Angebot: „Der Friseursalon „Symphonie der Haare“ in Ludwigshafen wird im neuen Jahr einen Tag lang unsere Kunden mit dem kostenlosen Service „Waschen, Schneiden, Fönen und Cappuccino“ verwöhnen.“ Die Aktion werde wohl im Frühjahr stattfinden.

Auch für die Kirchen ist in der Vorweihnachtszeit viel los

Für die Kirchen stehen in dieser Zeit viele Gottesdienste an. Der Praktikant der evangelischen Kirchengemeinde Stockach, Markus Rüb, der Religionspädagogik studiert, hat mit Gemeindediakonin Lisa Hallermann, der evangelischen Jugend und einigen Schülern der Grundschule ein Krippenspiel für Heiligabend um 16 Uhr als Musical vorbereitet. Pfarrer Rainer Stockburger lädt auch alle Menschen zum Regio-Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr mit anschließendem Glühwein und Kinderpunsch auf den Haldenhof in Sipplingen ein. Diesen gestaltet er gemeinsam mit Pfarrer Matthias Sehmsdorf aus Ludwigshafen. „Letztes Jahr haben sich im Kerzenlicht rund 200 Personen eingefunden, eine Bläsergruppe hat die musikalische Begleitung übernommen.“ Dazu der Blick auf den See und die Berge, die in der Dämmerung verschwanden – das sei sehr stimmungsvoll gewesen, erzählt er. Auch der Gottesdienst am 24. Dezember in den Wohnbereichen des Evangelischen Wohn- und Pflegeheims ist immer sehr feierlich. Dort ist Petra Domm seit Jahren mit dem Hand-in-Hand-Team engagiert.

Anne Froehlich, Sigrid Reuthebuch, Manfred Kopp, Isolde Seliger, Margot Kammerlander und Bettina Boschert freuen sich, dass die Bürgerstiftung wieder viele haltbare Lebensmittel für die Stockacher Tafel gespendet hat. Manfred Peter und Willi Zöller (hinten, alle von links) von der Bürgerstiftung loben und unterstützen diese soziale Einrichtung gerne. | Bild: Claudia Ladwig

Die Konfirmanden und Konfirmandinnen haben „Weihnachten im Schuhkarton“ unterstützt, ein Teil ging an Stockacher Familien, der Rest nach Ostasien. Die Evangelische Gemeinde verschenkt außerdem in Absprache mit Frieda Backes vom Diakonischen Werk Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro an bedürftige Familien.

Neben all diesen Themen beschäftigt die Verantwortlichen noch etwas Anderes: Diakonin Lisa Hallermann verlässt die Gemeinde am 1. Februar 2020. „Wir hoffen auf eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, der die Jugendarbeit fortführt“, sagt Rainer Stockburger. Außerdem müsse sich der neue Kirchengemeinderat sortieren, neue Ziele finden und vor allem eine Vision haben. Der Pfarrer erklärt: „Wir entwickeln gerade ein Profil der Gemeinde. Davon hängt ab, welche Räumlichkeiten wir in einem neuen Gemeindehaus haben werden.“

Mit einigen Kindern der Gemeinschaftsunterkunft trifft sich Ute Kohlmann vom Verein Kulturbrücke Stockach jeden Montag zum kreativen Gestalten. Die zehn Kinder sind zwischen fünf und 14 Jahren alt. Im Advent verzierten sie unter ihrer Anleitung und der Mithilfe von Anne Rhiemeier weiße Stumpenkerzen mit farbigen Elementen, die sie aus Wachsplatten ausgestanzt hatten. Aus den leeren Alubehältern von Teelichtern entstanden außerdem ganz individuelle Sterne, mit denen sie Tannenzweige dekorierten. „Wir möchten den Kindern etwas Neues zeigen und sie wegbringen vom Fernsehen und Handy. Wir malen, kneten oder arbeiten mit Ton. So etwas kennen die Kinder von zu Hause oft gar nicht“, sagte Ute Kohlmann.

Am 19. Dezember kam der Weihnachtsmann ins Haus. Die kleine Feier, bei der erstmals der Eintracht-Chor auftrat, hatten die beiden Integrationsmanagerinnen Esther Koch und Sandra Kuppel vorbereitet. Der Weihnachtsmann ist im wahren Leben Student der Universität Konstanz. Studenten waren es auch, die im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ Päckchen für die Kinder zusammengestellt hatten. Um den Kindern zu vermitteln, dass sie Freude, die ihnen geschenkt wurde, auch an andere Menschen weitergeben können, bat der Weihnachtsmann sie, ihnen ihre verzierten Kerzen zu überreichen. Er werde sie in ihrem Namen weiterverschenken, erklärte er.

Abseits der Gestaltungsaktion verriet Ute Kohlmann, dass Pfarrer Rainer Stockburger die Kerzen während eines Gottesdienstes verteilen wollte. „Das ist wirklich nur eine kleine Aktion – aber manchmal sind es ja die kleinen Dinge, die Wirkung haben“, betonte sie. Für den letzten Weihnachtsferientag kündigte sie schon an, dass die Kinder und sie Plätzchen, Meisenringe und -Knödel für die Vögel herstellen und gemeinsam draußen aufhängen würden.

Projekt „Stressbewältigung durch begleitetes Sandspiel„

An die Idee dieses Kreativ-Angebots und der daraus erkennbar entspannenden Wirkung auf die teilnehmenden Kinder möchte die Kulturbrücke mit ihrem neuen Projekt „Stressbewältigung durch begleitetes Sandspiel„ anknüpfen. Mit dem Arzt Rolf Johnen holte sich der Verein einen Experten an Bord, der im November bei einem gut besuchten Vortrag die wissenschaftlichen Hintergründe erläuterte. Am 25. Januar findet das eintägige Seminar zum Thema „Stressbewältigung durch begleitetes Sandspiel„ mit Rolf Johnen im Pallottiheim in Stockach statt. Teilnehmen kann jeder, der Interesse und Zugang zu Kindern hat.

Initiator der Schulung ist der Verein Kulturbrücke Stockach, der sich für ein tolerantes Miteinander von „Alt“- und „Neu-Bürgern einsetzt. Damit dies gelingen könne, sei aus Sicht der Verantwortlichen wichtig, dass seelische Verletzungen erkannt würden und aufgearbeitet werden könnten. Die Beitrag von 40 Euro für die Teilnahme am Seminar wird als Spende an den Verein Stadt.Land.Kultur weitergeleitet, um die Unterstützung von Rolf Johnen zu würdigen. Die Goldäckerschule nimmt das Angebot, das dann in seiner praktischen Umsetzung von der Stadt Stockach unterstützt wird, als erste Einrichtung wahr.