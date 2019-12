von SK

Hintergrund ist laut der Mitteilung ein Rohrbruch an einer Pumpleitung am Tiefbrunnen Seelfingen. Aus diesem Brunnen werden die beiden Orte mit Wasser versorgt. Der Rohrbruch hat sich laut der Mitteilung am Dienstag ereignet, Stadtwerke-Mitarbeiter seien bereits an der Reparatur.

Da der Brunnen in der Wasserschutzzone eins liege, sei Chlorung als Vorsorge durch die Gesundheitsämter angeordnet. Beginnen soll diese am heutigen Mittwoch, 18. Dezember, um 8 Uhr. Enden soll sie voraussichtlich am 7. Januar. Das Trinkwasser sei weiterhin uneingeschränkt nutzbar, so die Meldung. Nur für Aquarien sei es ungeeignet.