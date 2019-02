Dass die Biene für den Menschen weit mehr bedeutet als nur Honig- und Wachslieferant zu sein, wurde im Verlauf des Lichtbildvortrags "Von Bienen und Menschen" in dem schier aus den Nähten platzenden Veranstaltungssaal der Freien Waldorfschule deutlich. Als Referent pflegte der Landschaftsökologe und passionierte Demeter-Imker Ulrich Miller während seines Vortrages eine lebendige Interaktion mit seinem Publikum. Dabei wurde immer wieder deutlich, dass etliche aus dem Kreis der über 200 Gäste entweder selber eigene Bienenvölker hatten und auch schon entsprechende Seminare bei dem Referenten absolviert hatten.

Imker-Nachwuchs wichtig für die Biene

Wie beispielsweise die Waldorf-Familie Schaarschmidt, die als Organisationsteam aktiv mit eingebunden war. "Zuhause im Garten haben wir sechs Bienenvölker, und als Familie haben wir bei Herrn Miller über den Zeitraum eines Jahres den Einführungskurs über wesensgerechte Bienenhaltung absolviert", berichtete auf Nachfrage der 15-jährige Mats, der als Beleuchter fungierte, während sein kleiner Bruder Jonte (8) selbst gefertigte Bienenwachslichter zwischen Zweigen mit Kirsch- und anderen Blüten entzündete, die alsbald ihr feines Aroma verströmten.

Vater Daniel erinnerte an die im Jahr 2018 im waldörflichen "KinderSinnesGarten" angelegte Bienenweide. Dort locken ungedüngte Blumenwiesen, ein vielfältiges Blütenangebot, Hecken und Kleingehölze zum Honigsammeln.

Mittlerweile hängt der Fortbestand der Honigbiene existentiell vom Imker-Nachwuchs ab. "Was bewegt Menschen, Bienen zu halten?" und "Was können wir von Bienen lernen?" gehörte zum Fragenkatalog des sehr persönlich gehaltenen Bienenvortrags, in dem auch Einblicke in wissenschaftliche Aspekte nicht fehlten. "Bienen regen zu nachhaltigem Denken an" resümiert ein Zuhörer. Der Bienenvortrag endet mit zustimmendem Beifall, angeregten Diskussionen und einem Zitat von Buddha: "Wer seinen Wohlstand vermehren möchte, der sollte sich ein Beispiel an den Bienen nehmen."