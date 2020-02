von Felix Hauser

Von Johann Wolfgang von Goethe bis Erich Kästner war alles dabei: Rund 250 Siebt- und Achtklässler des Nellenburg-Gymnasiums haben zum ersten Mal einen Balladen-Wettbewerb veranstaltet. Gemeint ist damit ein Wettbewerb rund um die literarische Gattung Ballade. In einer Zeit, in der meist recht kurze Video-Filmchen aus verschiedenen sozialen Netzwerken bei der jungen Generation eher angesagt sind, setzten sich die Schüler mit den langen und mitunter auch eher sperrigen Texten auseinander. Sie traten allerdings nicht zu einem Dichter-Wettstreit an, sondern zu einem Vortrags-Wettstreit. Denn das Ziel für die Schüler war, ihre Texte auf einer Bühne zu präsentieren und die langen Gedichte dabei kreativ aufzubereiten. Neben zahlreichen Klassikern kam dabei auch Modernes auf die Bühne in der Schulaula (siehe Text unten).

Die Idee kam laut Lehrer Hendrik Hellersberg in der Fachschaft Deutsch auf. Allerdings seien nicht nur die Deutschlehrer begeistert gewesen. „Der Balladen-Wettbewerb stieß im restlichen Kollegium und im Elternkreis auf große Begeisterung“, sagte Lehrer Hendrik Hellersberg über die Idee. Er unterrichtet in den Klassen 8d und 8e selbst das Fach Deutsch. Auch die Schüler selbst seien von der Idee begeistert gewesen. „Das gemeinsame Vorstellen auf der Bühne hat den Schülern Spaß gemacht“, berichtet er. Auch dem Publikum in der Aula des Gymnasiums gefielen die Inszenierungen ihrer Mitschüler – das wurde während der Aufführungen deutlich. Sie hörten aufmerksam zu und applaudierten nach den Auftritten. Für die Vorbereitung haben die Klassen laut Deutschlehrer Ulrich Vormbaum vier Wochen Zeit gehabt.

Die Jury des Balladen-Wettbewerbs berät sich (von links): die drei Deutschlehrer Sabine Schächtle, Ursula Horstmeyer und Ulrich Vormbaum. | Bild: Hauser, Felix

An der eigentlich altmodischen Textgattung der Ballade lässt sich einiges üben, was den Schülern später im Leben weiterhin von Nutzen sein kann: Frei sprechen zum Beispiel, denn die Schüler haben ihre Beiträge jeweils auswendig vorgetragen. Der Auftritt auf einer Bühne vor Publikum, noch dazu den eigenen Mitschülern und Lehrern. Dazu gehört auch, einen komplexen Text im Vortrag kreativ so zu gestalten, dass das Publikum folgen kann. Und ein bisschen Schauspielerei war ebenfalls Teil des Wettbewerbs: Mehrfach hat die Jury, die aus Vormbaum selbst und seinen Kollegen Sabine Schächtle und Ursula Horstmeyer bestand, die kreative Nutzung von Requisiten gelobt. Nicht zuletzt ist der Umgang mit literarischen Texten Teil des Bildungsplans für Schüler der Klassen sieben und acht.

Nachdem alle neun Klassen in der Aula ihre Balladen szenisch auf der Bühne aufgeführt hatten, bedankte sich Jurymitglied Ulrich Vormbaum bei den Schülern: „Vielen Dank für die tollen Darbietungen.“ Anschließend zog sich die Lehrer-Jury zu einer Beratung zurück. Bevor die Platzierungen bekanntgegeben wurden, stellte Vormbaum fest: „Literatur lebt an dieser Schule.“

Und wer hat den Vortrags-Wettstreit nun gewonnen? Eigentlich natürlich alle Teilnehmer, denn jeder dürfte viel gelernt haben. Erste Preise vergab die Jury aber trotzdem. Bei den Siebtklässlern durfte sich die 7a darüber freuen: Sie gewann mit der „Messer-Ballade“ von Thomas Burger. In dem makaberen Stück geht es um einen Vater, der seinen Sohn mit einem Messer ermordet. Ein Chor sang zwischendurch die tragische Pointe: „Gleich wird Schluss sein, doch es muss sein.“ Das war laut Ulrich Vormbaum der Grund, weshalb sich die Jury für die 7a entschied: „Die Messer-Ballade war ausdrucksstark. Die Pointe kam gut rüber.“ Bei den Achtklässlern gewann die 8a mit „Kochen bei Kants“ von Philipp Scharrenberg. „Bei diesem anspruchsvollen Text kamen die einzelnen Philosophentypen sehr gut raus“, so Vormbaum.