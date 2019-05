Im Wahlkampf kann einem einiges passieren. Zum Beispiel, dass Wahlkampf ist und keiner hingeht. Das kann sein, vor allem in Zeiten kurz vor einer Kommunalwahl, mit ihren vielen Veranstaltungen, Handzetteln und Werbeständen. Da sitzen dann mitunter 15 Kandidaten einer Wahlliste drei Zuhörern gegenüber – eine frustrierende Angelegenheit für Menschen, die sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik für ihr Gemeinwesen engagieren wollen und sich für solche Termine Zeit nehmen. Immer mal wieder erzählen Kandidaten von solchen Situationen.

Mitunter kann es aber auch andersherum passieren. So hatte sich am Wochenende der Stockacher SPD-Stadtverband für eine Radtour in den Talgemeinden angekündigt. Doch auf den letzten Drücker sind alle radelfähigen Genossen ausgefallen – krank, Arbeit, dringende andere Termine, was beim Termindruck der heutigen Zeit auch immer so alles dazwischen kommen kann. Kurzum: Niemand radelte. Eine Frau, die auf die Kandidaten gewartet hat, machte ihrem Ärger in einem sozialen Netzwerk Luft, andere schlossen sich an.

Und nun? Klaus Delisle, der Vorsitzende des Stadtverbands, ist ein alter SPD-Hase und jemand, der den Wahlkampf engagiert angeht. Doch als sich herausstellte, dass die Radtour platzen würde, sei es schon zu spät zum Absagen gewesen, sagt er. Den Ärger der vergebens wartenden Menschen könne er verstehen. Doch er könne sich nur entschuldigen, die ganze Sache tue ihm furchtbar leid. Und der Wahlkampf? Der ging für die SPD am Montagabend bei einer Wahlveranstaltung in Zizenhausen weiter – mit vielen Kandidaten, einigen Zuhörern und einer sehr angenehmen Diskussion, wie Delisle erzählt. In einem Wahlkampf kann es einem eben so oder so passieren – vor allem wenn man für die Politik die eigene Freizeit hergibt.