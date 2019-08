Was ist denn da los? Geschlossene Tore? Bei vielen Bürgern, die Grünschnitt oder anderes entsorgen wollen, herrscht derzeit Unmut. Denn die USG Umwelt Service GmbH an der Bundesstraße 313 zwischen Rißtorfkreisel und Abfahrt zum Industriegebiet Hardt hat Annahmestopp.

Bei USG und Stadtverwaltung gehen deshalb viele Nachfragen und Beschwerden ein. „Ich bin den ganzen Tag am Telefon, um die Situation zu erklären und wohin die Leute ausweichen können“, sagt USG-Geschäftsführer Stefan Trummer.

Wie es zum Annahmestopp kam

Die Schließung ging jedoch nicht vom Unternehmen selbst aus. Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) untersagte in der vergangenen Woche bis auf Weiteres die Annahme aller Abfallarten. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Das Ende ist bereits absehbar. Stefan Trummer rechnet damit, dass die USG in der kommenden Woche wieder Müll und Grünschnitt annehmen kann.

Holzabfälle stapeln sich auf dem USG-Hof und die Altreifencontainer sind voll. | Bild: Löffler, Ramona

Trummer geht vollkommen offen mit der Situation um und erklärt, was genau zur Schließung durch das RP geführt hat. Es habe eine Kontrolle des RPs gegeben und dabei sei festgestellt worden, dass sich zu große Mengen gemischter Abfälle (rund 200 Tonnen) und anderes auf dem Betriebshof befanden. „Der Großteil muss weg, damit wir wieder im Genehmigungsbereich sind“, erklärt Trummer. „Das Verladen zum Abtransport läuft gerade. Wir brauchen etwa eine Woche.“ Die Firma informiere darüber, sobald feststeht, wann sie wieder öffnen kann.

Kollateralschaden beim Grünschnitt

Obwohl es beim Papierabfall und dem Grünschnitt keine Überschreitung der Mengen gegeben habe, habe das RP einen kompletten Annahmestopp für alles bei der USG verhängt, so Trummer weiter. Aus genehmigungsrechtlichen Gründen sei keine Lösung für Kleinanlieferer, also Privatpersonen, möglich gewesen.

Neben Stockach gibt es auch Grünschnittablade-Bereiche für Orsingen-Nenzingen und Bodman-Ludwigshafen. Alle sind wegen Aufnahmestopps derzeit leer. | Bild: Löffler, Ramona

Und warum war eigentlich so viel Müll auf dem Hof? Schuld seien eine Hochkonjunkturphase und der Umbau einer Verbrennungsanlage. „Es kam mehr rein, als abgefahren werden konnte“, erklärt Trummer. Das gleiche sich normalerweise mit ruhigeren Phasen aus. Doch eine der Müllverbrennungsanlagen, zu der die USG Abfälle fahre, habe einen Umbau sowie eine mehrwöchige Revisionsphase gehabt, so dass der Transport dorthin nicht möglich gewesen sei. „So entsteht ein Entsorgungengpass“, fasst Trummer zusammen.

Die zu hohen Berge von gemischtem Abfall müssen weg, bevor die USG wieder neuen annehmen darf. Im Vordergrund stehen Container mit sortiertem Müll. | Bild: Löffler, Ramona

Der Müll bei der USG geht normalerweise an zwei Hauptabnehmer weiter: eine Müllverbrennungsanlage in der Schweiz und eine Abfallsortieranlage in Baden-Württemberg. Viele Abfälle könnten wiederverwertet werden, so Trummer. Der Rest lande auf einer Deponie. Bei Leichtbaustoffen zum Beispiel gebe es keine Recyclingmöglichkeit. Den Grünschnitt, der bei der USG landet, verarbeite die benachbarte Willibald GmbH, die Humus- und Kompost-Produkte herstellt.

Was die Stadtverwaltung sagt

Die Situation bei der USG gibt es so wohl zum ersten Mal: Harald Schweikl vom städtischen Bauamt sagt, dass seines Wissens soetwas noch nie passiert sei. Die Stadt sei sehr daran interessiert, dass die USG schnell wieder öffnen kann. Sie hat einen Vertrag mit der Firma, damit die Bürger dort Grünschnitt entsorgen können. Zudem gebe es auch Einzelverträge wie zum Beispiel für die Friedhof-Grünschnitt-Container.

Hier wird ein Container zum Abtransport beladen. | Bild: Löffler, Ramona

Momentan gebe es viele Nachfragen, was los sei und wo der Gartenabfall hin könne, solange die USG geschlossen habe. „Wir raten, den Grünschnitt auf dem Grundstück zwischenzulagern“, sagt Schweikl. Gartenabfall solle keinesfalls in den Wald oder irgendwo in die Landschaft geworfen werden.

Veränderungen auf dem Entsorgungsmarkt

Auch wenn die USG das Tor bald wieder öffnen kann – Stefan Trummer macht sich Sorgen für die Zukunft. Es gebe ohnehin schon Engpässe bei der Entsorgung. Und in den nächsten zwei Jahren gehe eine Verbrennungsanlage in der Schweiz vom Netz. Es werde auch immer schwieriger, bei Entsorgungsbetrieben den richtigen Absatzweg zu finden. China nehme zum Beispiel keine Kunststoffe mehr. In der Folge bedeuten solche Veränderungen mehr Müllverbrennungen statt Wiederverwertungen, erläutert Trummer.

Ein Haufen mit Bauschutt bei der USG. | Bild: Löffler, Ramona