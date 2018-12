Es ist eine Frage, die alle Familien im Laufe des Lebens beschäftigt: Auf welcher Schule soll es für die Kinder nach der vierten Klasse weitergehen. Schon bald nach den Sommerferien machen sich Kinder und Eltern Gedanken darüber. Viele Faktoren spielen eine Rolle: Die Kinder aus einem Ort wollen mit ihren Freunden zusammenbleiben. Bestimmte außerschulische Angebote wie Arbeitsgemeinschaften sind vorhanden. Es gibt einen Ganztagsschulbetrieb und eine Mensa. Die Busverbindungen passen. Auch die eigene Schullaufbahn beeinflusst die Entscheidung mancher Eltern. Um eine kleine Hilfe zu geben, fanden in den weiterführenden Schulen im Raum Stockach Informationsabende statt. Rund 60 Mütter und Väter kamen zum Schulverbund Nellenburg, wo die Schulleitung das Lernen und Leben vorstellte. Was treibt die Eltern um? Einige Stimmen vom Informationsabend verdeutlichen dies.

Angebote sind heute viel größer als zur Schulzeit der Eltern

Gebhard Laicher aus Wahlwies stellte fest, es habe sich viel verändert seit seiner Schulzeit. „Das gab es so alles nicht. Der Schulverbund hat ein großes Angebot und viele Möglichkeiten für die Kinder.“ Dass Eltern sich die Entscheidung nicht leicht machen, wurde in weiteren Gesprächen deutlich. Katrin Renner-Kollum aus Nenzingen war mit ihrer Freundin Bianca Duventäster am Vorabend in der Gemeinschaftsschule Eigeltingen gewesen. Sie äußerten sich beeindruckt vom dortigen Angebot, doch die Vorstellung der Realschule Stockach gefiel ihnen auch.

„Vor allem Informatik und Französisch sind toll und die Nachmittagsangebote wie das Zehn-Finger-Schreiben.“Christine Ziemer, WahlwiesBild: Claudia Ladwig

Christine Ziemer aus Wahlwies fand die Veranstaltung ebenfalls sehr informativ. „Vor allem Informatik und Französisch sind toll und die Nachmittagsangebote wie das Zehn-Finger-Schreiben.“ Sie werde mit ihrer Tochter auf jeden Fall zum Tag der offenen Tür kommen. Ihr Mann Ralf lobte die Präsentation. „Das hört sich alles gut an. Ich glaube, das würde für unsere Tochter genau passen.“

„Ich möchte meinem Sohn neutral erklären, was ihn erwartet und dass er auch neue Freunde finden würde.“Susanna Nowak, StockachBild: Claudia Ladwig

Susanna Nowak aus Stockach informierte sich für ihren Sohn, der ihr erstes Kind auf einer weiterführenden Schule sein wird. Er wolle gerne mit seinen Freunden zusammenbleiben. „Ich möchte meinem Sohn neutral erklären, was ihn erwartet und dass er auch neue Freunde finden würde. Aber die Kinder sind auch unsicher.“

"Im Gymnasium war ich auch. Ich brauche Klarheit für mich, um die Entscheidung besser treffen zu können.“Beate Aschenbrenner, ZizenhausenBild: Claudia Ladwig

Beate Aschenbrenner aus Zizenhausen hat schon einen Sohn im Nellenburg-Gymnasium. „Meine Tochter möchte eigentlich auch gerne dort hin, schon wegen des Musikprofils. Aber ich bin noch unsicher und möchte mich informieren. Im Gymnasium war ich auch. Ich brauche Klarheit für mich, um die Entscheidung besser treffen zu können.“

Schulleiterin Beate Clot hatte zuvor ihre Schule vorgestellt. Die Wahl der Schule sei eine Entscheidung, die für jedes Kind neu anstehe. Sie beschrieb die zwei Bildungswege der Real- und Werkrealschule, die es hier nebeneinander gibt. „Das Kind kann unkompliziert den Bildungsgang wechseln, wenn man merkt, dass es nicht passt“, sagte sie. Etwa zwei Drittel der Hauptschüler machten den Werkrealabschluss in Klasse zehn, erklärte der stellvertretende Schulleiter Jochen Schmid.

Tag der offenen Tür am 23. Februar

Die Eltern erfuhren, wie ihre Kinder im Schulverbund fit fürs Leben gemacht werden sollen – indem sie gefördert und gefordert werden. Es gelte, die Schule zu finden, in der das Kind in die Herausforderung komme, denn weder Über- noch Unterforderung seien sinnvoll, betonte Clot. Sie lud alle ein, sich am Tag der offenen Tür, der am 23. Februar stattfinden wird, einen Eindruck zu verschaffen.

Auf Fünftklässler kommen 30 bis 32 Wochenstunden zu

Einige Eltern erkundigten sich nach der Größe und Einteilung der Klassen. Meist seien 24 oder 25 Kinder in einer Klasse, es könnten aber je nach Anmeldung auch mal mehr sein, sagte Beate Clot. Sie ließen Kinder, die sich kennen, gerne zusammen, es sei denn, es habe schon in der Grundschule Probleme gegeben. Etwa 30 bis 32 Wochenstunden erwarteten die Fünftklässler, möglich sei auch einmal Nachmittagsunterricht. An den Nachmittagen gebe es zahlreiche Arbeitsgemeinschaften ganz unterschiedlicher Art.