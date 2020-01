von Felix Hauser

In Häusern steht die Krippe unter dem Weihnachtsbaum und verschwindet nach Dreikönig wieder im Keller oder auf dem Speicher. Doch in einigen Kirchen bleibt sie länger stehen. So zum Beispiel in Raithaslach. Dort bleibt sie bis zum 2. Februar, also bis zur Maria Lichtmess, stehen. Das hat auch seinen Grund.

„Die geschlossene Weihnachtszeit geht bis Dreikönig. Die kirchliche Weihnachtszeit geht eigentlich bis zum 2. Februar“, sagt Gebhard Jäger, dessen Engagement in der Kirche als Ministrant im Alter von sieben Jahren begann. In Raithaslach stehe die Krippe in der Kirche schon immer bis Maria Lichtmess, sagt er.

Krippe entstand 1962

Jäger hat von seinem Vater das Krippenbauen gelernt. Im Alter von 15 Jahren, im Jahr 1962, baute er eine größere Krippe für die Kirche. „Die zahlreichen Figuren hatten nicht ausreichend Platz und waren dicht aneinandergestellt“, erzählt der heute 73-Jährige. Die Figuren, die heute jedes Jahr auf der Krippe zu sehen sind, wurden laut dem Heimatbuch „Raithaslach„ zwischen 1932 und 1936 angeschafft und sind zirka 90 Zentimeter hoch.

Daraus wurde dann laut Jäger eine Krippe, die insgesamt zirka 17 Quadratmeter Fläche habe: „4,75 Meter auf 3,75 Meter.“ Sein Sohn hat den Stall aber im Jahr 1995 wegen Wurmbefalls ersetzt. Und man habe früher statt Moos Tannenzweige als Bodenbelag genutzt, so Jäger.

Gemälde von jungen Malern

Ein großes Gemälde im Hintergrund bereichert die Krippe. Gemalt wurde es von den beiden damals 18- und 16-jährigen Raithaslachern Fritz Hegge und Alfons Honold während ihrer Malerlehre. Fritz Hegge restaurierte das Bild 1990 mit Paul Kaupert, der die Umrahmung gemacht hat.

Die Krippe zieht viele Besucher an. „Das Altenwerk Stockach macht jedes Jahr immer in der letzten Januarwoche einen Ausflug“, sagt Jäger.

In den Seelsorgeeinheiten Krebsbachtal und See-End, zum Beispiel, stehen die Krippen bis zur Taufe des Herrn am Sonntag, 12. Januar.

Die Krippe in St. Konrad kann täglich von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden. Am Sonntag, 2. Februar, findet ein Gottesdienst zur Maria Lichtmess in der Kirche statt.