Auch wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft in diesem Jahr meist enttäuscht hat, bleibt der Fußballsport ein Favorit vieler Kinder und Jugendlicher. In der Spielgemeinschaft des VfR Stockach mit der FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell, dem SV Winterspüren und dem FC Zoznegg kicken 160 junge Spielerinnen und Spieler bei den Bambinis und der F- bis A-Jugend. Bei den B-Junioren gehört noch die Jugend des FC Hohenfels/Sentenhart dazu. Ewald Schelling ist seit der diesjährigen Hauptversammlung des VfR der neu ins Leben gerufene Jugendkoordinator. Er erzählt, welche Vorteile die Jugendkooperation und ein Jugendkonzept haben.

"Ohne Kooperation funktioniert es nicht mehr."

Die Jugendkooperation mit einigen umliegenden Vereinen gibt es seit dem Sommer 2017. Ewald Schelling ist überzeugt: "Ohne Kooperation funktioniert es nicht mehr. Im Orientierungsalter von den Bambini bis etwa zur E-Jugend haben wir sehr viele Kinder, aber je älter sie werden, umso mehr lässt das Interesse nach." Durch Berufsausbildung und Studium fehlten den Aktiven weitere Spieler. Im Verbund mit den Nachbarvereinen gehe es aber längst nicht nur um die sportliche Ausbildung der Jugendspieler. "Sportvereine übernehmen auch erzieherische Aufgaben und Verantwortung, die weit ins gesellschaftliche Leben hineinreichen", sagt Schelling und spricht vom Vermitteln von Werten wie Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein.

Trainer müssen auch pädagogisch geschult sein

Aktuell ist die Kooperation mit 30 Jugendtrainern sehr gut aufgestellt. Besonders wichtig sei dabei die Qualität der Trainer. Sie müssten nicht nur fußballerisch, sondern auch pädagogisch geschult mit Kindern umgehen. Die Trainer werden dafür ausgebildet. "Allein in diesem Jahr waren 14 Trainer bei den zweitägigen DFB-Kurzschulungen, eine haben wir für den Verband selbst durchgeführt. Auch das DFB-Mobil haben wir in letzten drei Monaten schon drei Mal genutzt." In der B- und A-Jugend hätten sie selbst eine Kurzschulung angeboten. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen. "Ich wünsche mir, dass möglichst viele Trainer durch die Kurzschulungen animiert werden, die C- oder B-Lizenz zu erwerben", sagt der Jugendkoordinator.

Jugendkonzept definiert Ziele für Vereine, Trainer, Spieler und Eltern

Die Zusammenarbeit zwischen allen Jugendleitern der Kooperation und ihm sei sehr harmonisch, sachlich und zielführend, erzählt Schelling weiter. Damit alle Abläufe optimal ineinander greifen, haben sie in diesem Sommer gemeinsam ein Jugendkonzept entworfen. Darin werden unter anderem folgende Ziele definiert: Spaß und lebenslange Freude am Fußball, Erleben der Gemeinschaft, Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung sowie eine hohe Identifikation mit allen Vereinen der Spielgemeinschaft. Neben sportlichen Anforderungen – ab der D-Jugend soll ständig eine Mannschaft in einer höherklassigen Staffel spielen – geht es schlicht um die Zukunft: "Langfristig sollen junge, sportlich und charakterlich gut ausgebildete Fußballer mit hoher Vereinsidentifikation an den Aktiven-Bereich abgeben werden, um das Weiterbestehen aller Vereine der Kooperation nachhaltig zu sichern." Auch weniger talentierte Spieler sollten langfristig an den Verein gebunden werden, um als Jugendbetreuer, Schiedsrichter oder Funktionär eingesetzt werden zu können. Das zehnseitige Konzept enthält auch Anforderungen für Spieler und Trainer sowie Tipps für Eltern.

Ernährungstipps sollen folgen

In Arbeit seien ergänzende Ernährungstipps. Diese hat der Stockacher Sportwissenschaftler Joachim Auer ebenso parat wie Bewegungs- und Koordinationsübungen. "Wenn die zu kurz kommen, wird nie ein guter Fußballer rauskommen", sagt Ewald Schelling. Er spielte früher Landesliga und arbeitet seit vier Jahren auch als Jugendtrainer. Ebenso wie die fußballtechnische Ausbildung müsse diese Ausbildung bis zum Alter von zehn oder elf Jahren abgeschlossen sein.

Der Jugendkoordinator ist sicher: "Ein solches Konzept sorgt für Transparenz. So können auch die Eltern, Gönner und Sponsoren die Zusammenhänge besser verstehen und nachvollziehen." Gerade das Einbinden der Eltern sei sehr wichtig, betont Schelling: "Ohne ihre Unterstützung bei Veranstaltungen oder Fahrdiensten und nicht zuletzt beim Waschen der Trikots wäre Vieles nicht möglich."

Anforderungen Auch für die Kinder und Jugendlichen wurden im Jugendkonzept der kooperierenden Sportvereine verschiedene Aufgaben festgehalten. Gewünscht ist eine positive Einstellung zum Fußballspielen und allgemein zum aktiven Sport. Teamgeist dürfe kein Fremdwort sein. Ein sportlich-freundliches Auftreten auf dem Platz und außerhalb müsse eine Selbstverständlichkeit sein. Verhaltensregeln wie Pünktlichkeit, Sauberkeit und Fairness werden im Zuge des Jugendkonzepts schon mit den Jüngsten eingeübt. Alle Verhaltensgrundsätze sollen zu einer besseren Identifikation der Spieler mit allen Vereinen der Kooperation beitragen. (wig)

