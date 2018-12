In der Stockacher Stadtbücherei könne man schon lange nicht mehr nur Bücher ausleihen, erklärt Gabriele Gietz: „Bibliotheken sind in den vergangenen Jahren immer mehr zu Mediatheken mit einem breiten Medienangebot geworden.“ In Stockach habe es mit CDs, CD-ROMS und DVDs angefangen und heute hätten sie Konsolenspiele, sagt die Leiterin der Stadtbücherei – und neu auch eine Nintendo-Switch-Konsole, die von einem lokalen Kreditinstitut gespendet wurde. „Bibliotheken sind nämlich auch zur Unterhaltung da: Vom Roman bis zum Konsolenspiel, das gerade bei Kindern und Jugendlichen eine immer größere Rolle spielt“, betont Gabriele Gietz.

Bei der Anschaffung der neuen Konsole habe es aber nicht nur eine Rolle gespielt, dass sie am Puls der Zeit bleiben wollten, sagt Gietz. Computerspiele trügen bei Kindern und Jugendlichen auch zu einer positiven Lernerfahrung bei: „Zum einen steht bei uns die Leseförderung im Vordergrund – und gute Spieler müssen auch lesen können.“ Zum anderen würden bei Konsolenspielen die Reaktionsfähigkeit, Teambildung sowie kreatives und strategisches Denken trainiert.

Der Kulturamtsleiter von Stockach, Stefan Keil, stimmt Gabriele Gietz zu und ergänzt, dass die Spiele Kinder und Jugendliche in die Stadtbücherei lockten: „Und dadurch kommen sie auch mit Büchern in Kontakt und nehmen vielleicht das eine oder andere in die Hand“. Keil hat die Nintendo-Switch-Konsole mit seinen beiden Söhnen getestet: „Wir hatten sehr viel Spaß. Die Jungs wollten die Konsole gleich ausleihen.“ Er betont aber, dass man die Kinder etwas im Zaum halten müsse, damit sie nicht stundenlang spielten. Es sei ein bisschen wie früher, wenn sich Eltern beschwert hätten, dass ihre Kinder die ganze Nacht hindurch lesen würden, findet Gabriele Gietz, betont aber: „Es ist klar, dass es weder gut ist, wenn Kinder die ganze Zeit über spielen, noch, wenn sie, anstatt zu schlafen, ein Buch lesen.“