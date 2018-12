Es war ein Schock für Ingrid Frick, als sie auf ihrem Gelände den toten Sikahirsch fand. Kurz zuvor war bereits ein anderes ihrer Tiere, die Rasse ist kleiner als die bekannteren Rothirsche, durch einen Hund verletzt worden. Die Besitzerin der Straußen- und Hirschfarm in Airach hatte den Hund auf frischer Tat ertappt. Die Halterin sei in der Nähe gewesen und habe ihr nach der Tat eine Telefonnummer angegeben, erinnert sich Ingrid Frick: „Ich hätte sie nicht angezeigt, sondern wollte nur, dass sie mir den Schaden erstattet.“ Nachdem sie aber den toten Hirsch gefunden hatte, änderte sie ihre Meinung. „Es gibt auch solche, die ihre Hunde am Gehege entlang Jagd auf die Strauße machen lassen“, sagt Ingrid Frick. Für sie gehören daher Hunde bei Tierfarmen und im Wald generell an die Leine. Denn ein frei laufender Hund sei für ihre Strauße und Hirsche immer ein Stressfaktor und gerade jetzt im Winter eine Gefahr.

Jäger bestätigt: Energiehaushalt kommt durcheinander

Das bestätigt auch Kurt Kirchmann, Kreisjägermeister des Kreisvereins Badische Jäger Konstanz. „Es kommt immer mal wieder vor, dass Hunde im Wald Rehe jagen“, sagt Kirchmann. Vor allem im Winter könne das für das Wild gefährlich werden. „Die Waldtiere haben ihre Energiereserven auf die Winterpause eingestellt“, erklärt Kirchmann. Werde nun ein Reh von einem Hund gejagt, komme sein ganzer Energiehaushalt durcheinander. Deshalb müssten Hunde zurzeit im Wald generell an der Leine geführt werden, sagt Kurt Kirchmann: „Man darf auch nie vergessen, dass Hunde vom Wolf abstammen und der Jagdtrieb in jedem von ihnen steckt.“

Bild: Marcel Jud

Zäune dürfen nicht bis auf Boden reichen

Auch Ingrid Frick ist darauf angewiesen, dass Hundebesitzer ihre Tiere im Griff haben beziehungsweise an der Leine führen. „Aufgrund von Naturschutzauflagen dürfen unsere Gehege für die Strauße und Hirsche nicht bis auf den Boden reichen“, erklärt sie. Es müsse ein Abstand von circa zehn Zentimetern zum Boden bestehen, damit Kleintiere dort durchschlüpfen könnten. Da die Zäune nicht umgelegt sind, ist es für Füchse oder Hasen leicht, dort einen Unterbau zu graben. Durch diesen können auch Hunde in die Gehege gelangen – wie jener, der einen ihrer Hirsche verletzt und einen anderen getötet hat.

Nachdem Ingrid Frick den toten Hirsch gefunden hatte, versuchte sie, die Hundehalterin anzurufen. Es stellte sich aber heraus, dass die angegebene Nummer falsch war. „Ich habe dann bei der Polizei Anzeige erstattet und über meine Homepage nach dem Hund und seiner Besitzerin gesucht“, erzählt Ingrid Frick. Innerhalb von einer halben Stunde habe sie gewusst, wo die Frau wohne. Am nächsten Tag sei diese aber selbst noch einmal vorbeigekommen und habe sich für das Verhalten entschuldigt.

Jetzt ermittelt die Polizei

Zwar sei der Schaden von der Hundehalterin inzwischen bezahlt worden, aber die Anzeige wolle sie trotzdem nicht zurücknehmen, sagt Ingrid Frick: „Sie hat mich angelogen und ich will auch sichergehen, dass der Hund an die Leine kommt.“ Die Polizei bestätigt auf Nachfrage, dass in diesem Fall ermittelt wird. Werde der Hund als gefährlich eingestuft, erhalte die Halterin entsprechende Auflagen.