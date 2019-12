Festlich war der Klang des sinfonischen Orchesters, zu dessen Spiel die Chorsänger Einzug hielten. Übermütig hopsend Zwei und Zwei in einer Reihe die Kleinen, gemessenen Schrittes die Größeren. „Macht hoch die Tür“ sangen auch die rund 600 Zuhörer. Das zauberte beim Adventskonzert der Waldorfschule eine schöne Stimmung in die voll besetzte, adventlich geschmückte Turnhalle.

„Sie sind ja sehr zahlreich gekommen, um mit uns gemeinsam den dritten Advent zu feiern“, erklärte die Musiklehrerin Heidrun Menzel erfreut, die die 180 Kinder und Jugendlichen durch ein abwechslungsreiches Adventskonzert führte.

Getragene und heitere Adventsstimmung

Xylophon, Harfen, Gitarren, Geigen, Celli sowie Holz- und Blechbläser spielten im sinfonischen Mittelstufenorchester, gebildet von den Klassen sechs und sieben. Im dahinter dreireihig postierten Kinderchor sangen alle Schüler der Klassen drei bis fünf. „Eine wunderschön getragene und heitere Adventsstimmung, musiziert auf hohem Niveau“ resümierte nach enthusiastischem Beifall Peter Teufel aus dem immer wieder mit eingebundenen Publikum.

Dirigentin Heidrun Menzel sowie Chor und Orchester nehmen viel Applaus entgegen. | Bild: Gabi Rieger

Rund 30 Kinder verströmten beim homogenen Spiel mit C-, F-, Alt- und Bass-flöten in ihrer Interpretation von Tänzen aus Henry Purcells „The Fairy Queen“ in wohlig-warmem Klang mal Fröhlichkeit und mal

Schülerinnen beim gemeinsamen Auftritt mit Chor- und Orchester-Leiterin Heidrun Menzel. | Bild: Gabi Rieger

Melancholie. Drittklässler erzählten balladesk mit Christian Morgenstern vom Schicksal eines kleinen Tannenbaums. „Es wird so spät am Morgen hell“ war eine Botschaft aus dem vorgetragenen Gedicht der Viertklässler.

Vom Stern, den die Erde zu sich rief, handelte das Gedicht der Fünftklässler. Von leiser Gitarren- und Xylophon-Begleitung getragen war das bezaubernde Solo der beiden ansonsten im Orchester mitwirkenden Harfen. Dass das Mittelstufen-Orchester auch schön singen kann, belegte ihr herzerwärmend gesungenes irisches Lied vom fallenden Schnee. Mit wechselnden Sprechchören aus dem Weihnachtsevangelium gaben die Achtklässler ein angeregtes Intermezzo.

Mitreißende Musik aus Irland

Visionen vom Christfest mit Lichterglanz und strahlenden Kinderaugen wurden von den 180 Schülern gemeinsam genauso gezaubert wie Winterlandschaften in klirrender Kälte und Schnee. Fußspitzen begannen zu wippen im temperamentvollen, rhythmisch mitreißenden irischen Song „Christmas in the Old Man‘s Hat“. Als Wechselgesang zusammen mit dem Publikum gesungen wurde der Kanon „Ding Dong Bells“, dessen vierstimmiger Sound wie volles Glockengeläut durch die Halle schwang. Am Ende des Konzerts gab es enthusiastische Beifallsstürme.