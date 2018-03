Stockach Wahlwieser Straße: Abbiegen endet mit 3000 Euro Schaden

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Zwei Autos sind am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der Wahlwieser Straße in Orsingen-Nenzingen zusammengestoßen, wodurch ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Laut einer Pressemitteilung der Polizei bog der 47-jährige Unfallverursacher von der Hegaustraße in die Wahlwieser Straße ab und prallte dabei gegen den Wagen eines 18-jährigen Mannes. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Da der 18-jährige Autofahrer nach Angaben des Unfallverursachers rechts geblinkt haben soll, bittet die Polizei, dass sich Zeugen des Vorfalls unter (0 77 71) 93 91-0 melden.