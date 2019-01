Bei der ersten öffentlichen Sitzung der Stierzunft Wahlwies vermischten sich viele fröhliche, aber auch einige nachdenkliche Töne. Beim Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" war es Präsident Martin Trinkner, der über die Entscheidung zur Verlegung des Narrenbaumloches und die Folgen sprach.

Am Schmotzige Dunschdig wird der Narrenbaum erstmals an der Roßberghalle gestellt werden. Manche Mitglieder konnten und können sich mit dieser Änderung nicht anfreunden.

Bedenken gegen den Auszug aus der Ortsmitte

Trinkner sagte, die Sitzung am 11. November sei nicht optimal verlaufen. Viele Emotionen seien im Spiel gewesen. "Sonderlich schön war der Tagesordnungspunkt Verlegung nicht." Der Zunftrat habe alle Meinungen und Anregungen in die Überlegungen aufgenommen. Fünf Tage danach sei im erweiterten Zunftrat kontrovers diskutiert worden. Anschließende Gespräche mit den Gruppierungen hätten zu dem Ergebnis geführt, den geplanten Weg weiterzugehen.

Gratulation für Geehrte: David Zimmermann, Alexander Buhl und Sascha Dorsche mit Christian Herz und Martin Trinkner (v.l.), die Gardemädchen Lisa Bühler, Alida Klaiber, Lina Wochner, Rebecca Renner und Laura Kramer mit Tambourmajorin Jenny Klaiber (v.l.) sowie Frank Klaiber.

Da keine Anträge für die öffentliche Sitzung eingegangen seien, denke er, dass der 11. November in den Gruppierungen besprochen und aufgearbeitet worden sei. "Wir sehen am heutigen Abend daher von weiteren Diskussionen ab." Bedauerlich sei: Der bisherige Zunftrat Thomas Derschka habe sein Amt vor Weihnachten niedergelegt. Trinkner: "Wir bedauern das, respektieren aber diese Entscheidung."

Umzugsbefürworter halten alten Standort für wenig sicher

Er berichtete, dass vergangene Woche der Spatenstich am neuen Narrenbaumloch erfolgt sei. Vize-Präsident Andreas Mauch erläuterte am Rande der Sitzung, warum man sich für das neue Narrenbaumloch entschieden habe. "Das bisherige Narrenbaumloch ist von der Statik her ins Alter gekommen, es ist zu klein, nicht tief genug und baufällig."

Außerdem sei der Umzug auf der Leonhardstraße aus Sicherheitsgründen wegen der öffentlichen Verkehrsmittel problematisch. Man brauche stets eine Genehmigung beim Stellen und dass der Baum bis Lätare so dicht an der Durchgangsstraße stehe, sei auch nicht ungefährlich. Außerdem gebe es keine räumlichen Möglichkeiten für Feste im Ortszentrum.

Erinnerungsfoto nach der Ehrung (hinten, v.l.): Dieter Jerg, Martin Trinkner, Michael Ruß, Peter Biedermann, Udo Pelkner und Heiko Handloser sowie (Mitte, v.l.) Jenny Klaiber, Gisela Kunzelmann, Silvia Märte, Thomas Schaal, Andreas Renner und Achim Klaiber und (vorn, v.l.) Michael Buhl und Christian Herz. Bilder: Claudia Ladwig

Für viele sei der Gedanke fremd, dass der Narrenbaum aus der Ortsmitte wegkomme. "Wir haben es geprüft. Es gab aber keine andere Variante, um ihn auf öffentlicher Fläche zu errichten", so Mauch. Die Stadt beteilige sich dankenswerterweise an den Kosten. Da die ganze Fasnacht sonst auch in und an der Halle stattfinde, denke er, dass alle nach dem ersten Mal sehen würden, dass es so besser sei.

Ehrenpräsident: "Änderungen waren überfällig"

Er ergänzte: "Das neue Loch ist ganz anders konstruiert. Wir werden uns beim Aufstellen mit Sicherheit etwas leichter tun." Ehrenpräsident und Ortsvorsteher Udo Pelkner lobte: "Es sind mutige, zukunftsweisende Änderungen, die ihr wagt. Ihr geht’s an, das finde ich einfach toll. Einige Änderungen waren überfällig."

Der Vorstand wurde bei der Versammlung einstimmig entlastet, Schatzmeisterin Jessica Lempp und die Kassenprüfer Manfred Karkowski und Horst Franke einstimmig wiedergewählt. Und Oberbauer Alexander Buhl wurde vereidigt.