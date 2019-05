Im Jahr fünf nach dem Ende des Festzeltbetriebs ist der Schweizer Feiertag im Freiluftformat schon zu einem Gutteil Routine geworden. „Viele Dinge laufen von selbst“, sagte Hauptamtsleiter Hubert Walk beim Pressetermin zur Vorschau auf das sommerliche Großereignis. Gemeinsam mit Kulturamtsleiter Stefan Keil organisiert er das viertägige Fest. „Man kann sich auf seine Leute verlassen“, sagt Walk zur Zusammenarbeit im Vorfeld. Wie in den vergangenen Jahren sind auch wieder einige Vereine dabei, die das Publikum unterhalten oder verpflegen – und die laut Walk nicht dafür zur Kasse gebeten werden, dass sie sich bei dem Ereignis präsentieren können. Nicht zuletzt werde das aufgrund von Sponsoring durch lokale Unternehmen möglich. Walk: „Wir sehen das Stadtfest auch als Vereinsförderung.“

Wer was vom Schweizer Feiertag zu erwarten hat:

Der Festkalender

Das Stadtfest Schweizer Feiertag findet dieses Jahr vom Freitag, 28. Juni, bis Montag, 1. Juli, statt. Höhepunkt am Samstag ist das Feuerwerk, das gegen 22.45 Uhr am Dillplatz abgebrannt werden soll. Praktisch das gesamte Programm kostet die Besucher keinen Eintritt. Eine Ausnahme ist der Auftritt von Bernd Kohlhepp, für den Eintrittskarten ab 12 Euro zu haben sind (unter www.stockach.de und im Kulturzentrum Altes Forstamt). Auch die Ausflugsfahrt am Montag, die traditionell einen Bezug zur Schweiz hat und in diesem Jahr zum Säntis führt, ist nicht kostenlos zu haben. Allerdings ist sie schon ausgebucht, wie Kulturamtsleiter Stefan Keil sagt.