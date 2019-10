von Constanze Wyneken

Die Spannung steigt und alle, deren Herz für den Rock‘n‘Roll schlägt, können so langsam ihre Lederjacken aus dem Schrank holen: Am 19. Oktober steigt ab 20 Uhr die fünfte große Rockparty in Zizenhausen, die „Night of Rock“ mit der ungarischen Kiss Forever Band und Audesno aus Aach. Die Heidenfelshalle wird umfunktioniert in einen Rocktempel. Aber keine Sorge – die Rocker sehen nur so wild aus, sind aber eigentlich ganz nette Menschen, wie man im Gespräch mit den Hauptorganisatoren Hubert Weber (Vorsitzender des Vereins Landlust) und Manfred Bernstein (Organisation/Management) erlebt.

Auch die anderen Vereinsmitglieder im Alter von 20 bis 60 Jahren helfen, damit die Rockparty perfekt wird. Der Name Landlust lässt nicht auf Anhieb Rock‘n‘Roll vermuten. Aber auch Julien und Justin Götz zum Beispiel sind tatkräftig dabei, obwohl sie eigentlich, so könnte man meinen, viel zu jung sind, um auf alte Rockmusik zu stehen.

„Rock‘n‘Roll ist zeitlos, ein Lebensgefühl“, schwärmt Manfred Bernstein, „das springt auch auf die Jugend über.“ Das sehe man daran, dass zu dem jährlichen Ereignis am dritten Oktoberwochenende immer mehr Leute kommen, auch jüngere. „Man muss sich natürlich rechtzeitig kümmern, damit die Halle frei bleibt. Sonst ist nachher der Termin vergeben oder die geplanten Bands haben keine Zeit“, erklärt Hubert Weber.

Aber inzwischen ist der Termin, so Weber, fest im Zizenhausener Terminkalender etabliert. Die Rocknacht kam durch die guten Kontakte zum Ortsteil zustande. Dieser fand die Idee klasse, regelmäßig etwas zum Kulturleben im Raum Stockach beizutragen. „Früher gab es jedes Wochenende irgendein Live-Rock-Event“, sagt Manfred Bernstein, „aber in dieser Hinsicht verarmt leider die ländliche Kultur etwas – dem wollen wir entgegenwirken.“

Die Rocknacht beginnt am Samstag, 19. Oktober, um 20 Uhr in der Heidenfelshalle (Einlass 19 Uhr), Zutritt ab 18 Jahre. Karten kosten 15 Euro an der Abendkasse und 13 Euro im Vorverkauf (www.landlust-ev.de)