Beim Verband Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) steht offenbar eine Neusortierung bevor. In der Einladung zur Mitgliederversammlung am Montag, 21. Oktober, steht eine Neukonzeption auf der Tagesordnung. Wie Siegfried Endres, der sich den Vorsitz mit Anja Schmidt teilt, auf Anfrage erklärt, soll es künftig ein größeres Vorstandsteam geben. Jeder in diesem Team soll dann für einen eigenen Bereich zuständig sein, so Endres. Damit dies geschehen kann, ist allerdings die Zustimmung der Mitglieder notwendig. Details werden bei der Versammlung vorgestellt. Bei dem nun kommenden Anlass dürfte es noch keine größeren Änderungen bei der Zusammensetzung des Vorstands geben, so Endres.