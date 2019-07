Sommer, Hitze, Freibad – für viele ist das ein Trio, das untrennbar zusammengehört. Nur eins steht den Schülern – und vielleicht auch manch einem Lehrer – noch im Weg, wenn es um dieses Trio geht: die letzten Schultage. Denn der erste Ferientag ist in diesem Jahr nicht an einem Donnerstag, wie es seit gefühlten Ewigkeiten in Baden-Württemberg geregelt war. Sondern an einem Montag – also für alle Schulpflichtigen: Am Samstag ist der erste unterrichtsfreie Tag.

Umgekehrt bedeutet das: Statt des Trios hat man es dieser Tage noch mit einem Duo zu tun. Sommer und Hitze, die sind schon einmal da, das Freibad höchstens in Teilzeit am Nachmittag. Bis zum zeitlich uneingeschränkten Spaß im Nass dauert es noch ein paar Tage. Und die dürften es noch in sich haben, zumal jetzt auch noch Rekordhitze angekündigt wird.

Erfahrene Eltern wissen es: Kurz vor den Ferien ist der Nachwuchs nur schwer zu motivieren, morgens aus den Federn zu kommen, um in die Schule zu gehen. Da erntet man auf den fröhlich geflöteten Aufruf „Guten Morgen, es wird Zeit zum Aufstehen“ höchstens ein missgestimmtes Brummen von der Matratze. Und von morgendlichem Eifer ist dann auch weiterhin nicht viel zu spüren – obwohl die Temperaturen um diese Tageszeit ja noch nicht so sehr aufs Gemüt drücken.

Auf dem Weg durch den Hürdenparcours am Morgen – die Disziplinen heißen Aufstehen, Frühstücken, Bad – geht es gefühlt etwa so schnell voran wie bei einem Schneckenrennen. Doch Ungeduld aufseiten der Erziehungsberechtigten bringt da nichts. Eher der Gedanke daran, wie schwer es einem auch als Erwachsenem fällt, bei über 30 Grad Lufttemperatur im Schatten voll konzentriert und gut gelaunt zu sein. Und der Trost, dass sie dann demnächst doch da sind, die großen Ferien.

Bis dahin gibt es für Eltern und ihre Schulkinder nur eins: durchhalten – zumindest für zwei Tage. Denn ab Samstag kann für alle Schulpflichtigen aus dem Duo endlich ein Trio werden.