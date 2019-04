von Susanne Schön

Seit 1991 spielen Sportler der drei Orte unter dem gemeinsamen Namen SV Heudorf-Raithaslach-Rorgenwies (SV HRR). Bereits zuvor haben sie zusammen Fußball gespielt. Jugendarbeit ist Nachwuchsarbeit, in diesem Bereich gibt es unterschiedlichste Spielgemeinschaften mit umliegenden Fußballvereinen vor allem aus Aach-Eigeltingen und Honstetten. Mit Honstetten verbindet den SV HRR eine Spielgemeinschaft, in der zwei aktive Mannschaften spielen.

Viele Helfer im Hintergrund

Die gute Zusammenarbeit ermöglicht es sowohl im Jugendbereich als auch bei den Aktiven Mannschaften aufzustellen. Sportliche Ergebnisse spielten natürlich bei der Hauptversammlung eine Rolle, doch wirklich beeindruckend und kaum im Bewusstsein ist die ehrenamtliche Leistung, die dahinter steckt, dass die Sportler überhaupt erst trainieren und am Spielbetrieb teilnehmen können. Dazu gehört der personelle Einsatz von Trainern und Betreuern aber auch von Helfern, die bereit sind die Hochbuchhalle mit Außengelände und die Sportanlage in Schuss zu halten. Gelobt hat der Vorsitzende Manuel Ramsperger auch diejenigen, die ermöglichen, dass Besucher und Sportler im Clubheim versorgte werden können. "Das wird gerade bei Jugendspielen sehr geschätzt!"

Neue Jugendleiterin gewählt

Um die vielfältigen Aktionen zu koordinieren braucht es einen aktiven Vorstand. Der stellvertretende Schriftführer Wolfgang Renner wurde bestätigt. Sonja Ramsperger ist neue Jugendleiterin und gab ihr Schriftführerbuch an Ulrich Renner weiter. Für diesen übernahm Marvin Jäger den Beisitz. Er ist zudem Jugendkassenwart. Auf Thomas Roth folgt Sebastian Schuster als Gerätewart. Im Ältestenrat wurden Hubert Jackels, Harald Roth, Manfred Schwanz und Ewald Werner bestätigt. Kassenprüfer bleiben Wilfried Lach und Bernd Schuster. Neuer stellvertretender Jugendwart ist Tobias Braun.

70-jähriges Jubiläum in 2020

Ehrungen gab es in diesem Jahr keine. Denn im kommenden wird das 70-jährige Jubiläum gefeiert und es werden zu den Feierlichkeiten Vertreter vom Verband erwartet. Zum Jubiläum werden unter anderem über 1000 Bilder des Ehrenvorsitzenden Otmar Heim digitalisiert. Ewald Werner, der dies tut, freut sich auf eine erstaunliche Bilderschau von den Anfängen bis heute. So mussten die Spieler den Fußballplatz früher vor Spielbeginn erst selbst richten. In der Vergangenheit gab es zudem Theateraufführungen.

Den "Zäpflecup" kennt man

Bekannt über die Ortsgrenzen ist der SV HRR auch für sein Grümpelturnier den "Zäpflecup". Dieses wird in diesem Jahr am sechsten und siebten Juli zum 40. Mal ausgerichtet. Zwar entfällt der Zeltaufbau, doch dank Jubiläumsfest rechnete der Vorsitzende Manuel Ramsperger mit erhöhtem Aufwand. Das wird eine Feuertaufe für den Geräteschuppen, der aktuell noch umgebaut wird. Die Küche ist bereits bestellt. "Es ist ein Neun-Meter-Schießen geplant und wir brauchen an den beiden Tagen jeden Helfer", so Ramsperger weiter. Für Übernachtungswillige soll es die Möglichkeit zum Zelten geben.