von Susanne Schön

Einen Geheimtipp für eine glückliche Ehe haben Erika und Max Kempter nicht. Obwohl sie am heutigen Samstag ihre goldene Hochzeit feiern. „Vor 50 Jahren sagten wir einander Ja, drum sind wir nun ein goldenes Paar.“ So steht es auf ihrer Einladungskarte. Erwartet werden beim Dankgottesdienst und anschließender Feier rund 60 Gäste. „Ich freue mich über die, die mit uns feiern“, erklärt Erika Kempter, auf die Frage warum sie feiern und nicht einfach zu zweit Urlaub machen.

Geselligkeit und Familie stehen bei den Eheleuten an erster Stelle. Kennengelernt hatten sie sich über die Landjugend. „Ich war in Espasingen in Stellung und nach der Arbeit wollte ich etwas Spaß“, erinnert sich Erika Kempter. Rund drei Jahre nach dem Kennenlernen gab es ein Verlobungsjahr und dann wurde geheiratet. „Wir kommen beide aus der Landwirtschaft“, blickt Max Kempter zurück. Die gemeinsamen Wurzeln und das gemeinsame Arbeiten auf dem eigenen kleine Bauernhof schweißte zusammen, ebenso der Hausbau und die Kinder.

„Wir sind auch mal zusammengerasselt und dann ist jeder seiner Wege gegangen“, gibt Erika zu. Doch bald habe man sich wieder geholfen und gemeinsam angepackt. Schwer sei die Zeit nach dem Tod der Tochter gewesen, die Eltern haben ihre Trauer gemeinsam bewältigt. Auch die Pflege der Eltern haben sie gemeinsam in Angriff genommen. Seine Frau stärkte ihm den Rücken, wenn es um die Ausübung seiner Vorstandsämter ging. Noch heute ist Max Kempter zweiter Vorsitzender beim VdK Ortsverein und bei der örtlichen Altersabteilung der Feuerwehr.

Während Erika Kempter bei der Gartenarbeit entspannen kann, hat Max Kempter eine neue Betätigung gefunden. Er hat sich eine Holzwerkstatt eingerichtet, in der er selbst die Stele zur goldenen Hochzeit mit der Zahl 50 und goldenen Ringen gefertigt hat. Stolz zeigt Erika Kempter die Werke ihres Mannes. Vielleicht ist das Geheimnis dieser Ehe, dass sich zwei gefunden haben, die das Glück auch in kleinen Dingen finden können.