Stockach Von öffentlichem Nahverkehr bis Bolzplatz: Wie junge Themen in die Politik finden

Der Stockacher CDU-Nachwuchs beschließt ein Positionspapier mit Wünschen und Forderungen von jungen Stockachern. Es soll auch die Grundlage für den Kommunalwahlkampf im nächsten Jahr sein.

Wie kommen die Interessen von jungen Menschen in die Kommunalpolitik, wie finden sie Gehör bei den politischen Vertretern vor Ort? Die Junge Union (JU) Stockach, der Ortsverein der CDU-Nachwuchsorganisation, will nun speziell junge Anliegen mit einem Positionspapier in der Kommunalpolitik platzieren. Es trägt den Titel „Stockach 2027 – deine Stadt, deine Ideen“ und beruht auf Rückmeldungen, die die JU etwa bei einem Infostand beim Stadtfest Schweizer Feiertag oder über die sozialen Netzwerke bekommen hat. Etwa 200 Vorschläge sind so zusammengekommen, erzählt Simon Mai, Vorsitzender der JU Stockach. Bei ihrer jüngsten Hauptversammlung (siehe Kasten) hat die JU dieses Papier beschlossen.

Ein großes Thema sei dabei der öffentliche Personennahverkehr gewesen. So fordert die JU in ihrem Papier einen ehrenamtlichen Arbeitskreis, der eine „Mobilitätslösung“ erarbeiten soll – vor dem Hintergrund, dass es für Jugendliche kaum möglich ist, nachts mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu kommen. Und eine konkrete Idee bringt die JU auch gleich mit: eine Anrufsammeltaxi-Linie für die Nachtstunden. Einschränkungen leitet Mai im Gespräch gerne mit der Wendung „wohl wissend“ ein. Im Fall öffentlicher Personennahverkehr sei man sich über die Kosten im Klaren. Der Ausbau von Stromtankstellen für elektrisch betriebene Autos findet sich in dem JU-Papier ebenso wieder wie die Ortsumfahrungen von Espasingen und Stockach oder die Forderung nach einem Bahnhalt in Espasingen.

In dem JU-Papier steht auch die Forderung, den Breitbandausbau voranzutreiben und die Mobilfunkabdeckung zu verbessern. Sehr Konkretes kam auch zum Thema Freizeitgestaltung von den Jugendlichen. Vor allem beim Skatepark steht eine Modernisierung der Anlage, die in einem schlechten Zustand sei, auf der Wunschliste. Doch auch ein Platz für Freizeitfußball fehlt den Jugendlichen. In diesem Zusammenhang verwies Wolfgang Reuther, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Gemeinderat, auf das Gesamtkonzept für die Sportanlagen im Osterholz, das die Stadtverwaltung anstrebt.

Wie groß sind nun die Chancen, diese und weitere Ziele, die in dem Papier formuliert sind, umzusetzen? Die JU habe sich viel Arbeit gemacht, nun werde sich die Fraktion bemühen, die Themen ins Gremium zu tragen, sagt Reuther dazu. Auch wenn einige Fraktionsmitglieder den Nachwuchs beraten haben, kämen die Inhalte allein von der JU, so Reuther. Die Politikverdrossenheit, die der jüngeren Generation gerne nachgesagt wird, sei für „Stockach 2027“ jedenfalls nicht zu spüren gewesen, erzählen beide. „Das Interesse hat sich geändert“, sagt Mai dazu, „weg von der Zugehörigkeit zu einer Partei, hin zu bestimmten Sachthemen“. Und Reuther beobachtet, dass es bei Jugendlichen durchaus politisches Interesse gebe, aber weniger Interesse, sich politisch zu engagieren. Damit begründet Reuther auch, warum er von einem Jugendgemeinderat weniger halte als von einem Papier, wie es die JU jetzt vorgelegt hat. Das sei „ein geschickter Weg“, Themen in die politische Diskussion zu bringen.

Bringt sich hier schon jemand für die Kommunalwahl im nächsten Jahr in Stellung? Man wolle gezielt mit dem Papier in die Kommunalwahl gehen, sagt Simon Mai. Zu mehr – etwa einer Aussage über eine eigene Kandidatur – lässt er sich nicht hinreißen. Stattdessen will Wolfgang Reuther junge Menschen ermutigen: Die älteren Mitglieder der CDU-Ratsfraktion seien sehr interessiert daran, dass es auch jüngere Kandidaten für das Gremium gebe. Doch die Wählerstimmen bräuchten diese dann auch noch – damit die Interessen von jungen Menschen in der Kommunalpolitik Gehör finden.

Die Junge Union Stockach

Die Stockacher JU hat laut dem Vorsitzenden Simon Mai etwa 30 Mitglieder, zehn bis 15 von ihnen seien aktiv. Bei der jüngsten Hauptversammlung wurde Mai mit 100 Prozent im Amt bestätigt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zum Vorstand gehören außerdem die stellvertretenden Vorsitzenden Maximilian Wurst und Max Lohr, der auch Finanzreferent ist, Geschäftsführer Marius Zeiher, Medienreferent Lucas Lutz und die Beisitzer Anja Schulz, Jasmin Heck, Manuel Landes, Pascal Steinmann, Johannes Küppers und Maximilian Stützle. Die JU wachse, und die Finanzen seien solide, heißt es weiter. (sk)