Eigentlich denkt man beim Namen Sebastian Padotzke an Musik: Yetis, Keyboard, Saxofon, Papi‘s Pumpels und Reamonn. Aber seit geraumer Zeit hat sich der Stockacher, 1971 in Überlingen geboren, ein zweites Standbein zugelegt: Er ist unter die Schriftsteller gegangen, genauer gesagt unter die Kinderbuch-Autoren und hat die erfundene Geschichte von „Pepe, der kleine Wolf, und Harry, der Hase“ als Kinderbuch mit Hörspiel-CD herausgebracht.

Erzählungen auf Reisen durch brasilianische Hitze

Wie kam „Sebi“, so sein Spitzname, nun auf die Idee, sich als Schriftsteller zu versuchen? Das hänge ganz eng mit seinen beiden Töchtern Laila und Lola zusammen, erklärt der Vollblutmusiker. „Auf langen Reisen durch Brasilien, wo wir auf Verwandtenbesuch waren, erzählte ich den beiden oft selbsterfundene Geschichten, um ihnen die Langeweile zu vertreiben“, erzählt Padotzke. Da während dieser langen Fahrten Temperaturen bis 45 Grad keine Seltenheit gewesen seien, habe er in seine Geschichten Schnee und Winterlandschaften und dazugehörende Tiere wie Wölfe und Hasen erfunden, um für die Kinder die Hitze etwas erträglicher zu machen. „Unsere Kinder waren von diesen Geschichten so begeistert und animierten mich, ihre Lieblingsgeschichte von Pepe und Harry aufzuschreiben“, erklärt der zweifache Familienvater, dessen Frau Susanne in der Rolle der Pathologin Caroline Fuchs in der bayrischen Kultserie „Hubert und Staller“ bekannt wurde. So entstand Padotzkes Erstlingswerk im Bereich Kinderbuch und Hörspiel.

„Eigentlich hatte ich nie vor, ein Buch zu schreiben, da das Niederschreiben meiner Gedanken für mich sehr anstrengend war“, erzählt der Jung-Autor und erklärt, dass für ihn als Musiker eigentlich eine Hörspielreihe das Richtige gewesen wäre. Aber seine Kinder hätten sich durchgesetzt und so habe er die Texte zu den Geschichten geschrieben und eine Hörspiel-CD dazu erstellt, deren Songs er alle selbst komponiert hat. So sei der Wunsch seiner Töchter und sein eigener in Erfüllung gegangen.

„Dieses Werk ist ein Familienprojekt“, so nennt es der Neu-Schriftsteller, denn seine große Tochter Laila, am Weihnachtsmorgen 2004 in Munzingen bei Freiburg geboren, hat sein erstes Werk gekonnt illustriert. „Schon mit fünf Jahren interessierte sich Laila für die Malerei, die für die 15-Jährige heute eine Passion geworden ist“, erklärt Padotzke stolz. Neben der Malerei steht Laila des öfteren vor der Kamera und hat bereits die Kinofilmhauptrolle „Flame“ der bekannten Kinderbuchreihe „Die vier zauberhaften Schwestern“ gespielt.

Familienmitglieder übernehmen Sprechrollen auf der CD

Auf der zum Buch gehörenden CD haben sowohl Laila, als auch ihre kleine Schwester Lola und Mutter Susanne, genannt „Susu“, Sprechrollen, sodass man tatsächlich von einem Familienprojekt sprechen kann. Neben den Familienmitgliedern wirken auf der CD auch diverse Schauspieler und Opern- und Konzertsänger als Sprecher mit, unter anderen spricht der österreichische Mime Christoph von Friedl die Erzählteile aus dem Buch.

