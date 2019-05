Noch 2015 sah es so aus, als würde der Liederkranz Wahlwies nicht überleben. Viele Senioren stiegen aus, Nachfolger fehlten. Seit drei Jahren hat sich das Blatt gewendet: Der Chor wächst. Bei jedem Auftritt sieht man neue Gesichter. Inzwischen reicht die Altersspanne vom Teenager bis zu erfahrenen Senioren. Der Chor probt engagiert für sein Konzert, das am 12. Mai um 18 Uhr in der Roßberghalle Wahlwies stattfinden wird.

„Jetzt lasst mal die Sau raus“

Hoch motiviert sitzen die über 50 Sängerinnen und Sänger beim Probenwochenende im Halbkreis um den Flügel von Dirigent Dieter Barck. Immer wieder gibt er Tipps, die für manches Schmunzeln sorgen: „Jetzt lasst mal die Sau raus, traut euch.“ Später verrät er: „Ich bin sehr zufrieden. Wir sind bereit.“ Das Programm ist anspruchsvoll: Barck hat als besonderen Leckerbissen eine Choralsuite aus der West Side Story gewählt.

„Seit Januar proben wir. Inzwischen sind es zwei bis drei Termine pro Woche, weil uns der Montag allein nicht reicht“, erzählt Schriftführerin Kirstin Rix. Die Proben seien sehr intensiv, doch die Stimmung sei gut. „Dieter ist ein toller Musiker, er bringt uns musikalisch richtig voran“, sagt sie.

Stimmbildung ist dem Chorleiter wichtig

Sie üben auch stimmbildnerisch und setzen die Kopfstimme ein. „Er kriegt uns in die Höhe“, lacht sie und lobt den Dirigenten: „Dieter versorgt uns per WhatsApp mit Übungsmaterialien, singt alle Stimmen ein, so dass wir uns mit den Noten zuhause hinsetzen können, ihn anmachen und mitsingen.“ Das bringe enorm viel.

Bei der Choralsuite spielt ein Brass Wood Ensemble mit, bestehend aus Uwe Ladwig, Hansi Müller, Michael Maisch, Wolfgang Hepting, Stephan Mölkner und Jakob Siecke. Dieter Barck freut sich auch auf den zweiten Auftritt seiner Gruppe Voices of Invention, in der er mit Annemarie Menzel, Tuve Lindborg, Sonja Barck, Julia Künstner, Heidrun Menzel, Thorsten Leonhard, Eberhard Graf, Titus Nolte und Jakob Siecke mitwirken wird.