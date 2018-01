Stockach Vom Windrad bis zur Zeitung: 37 Waldorfschüler stellen Projektarbeiten vor

Erstellt haben die Schüler eine praktische Arbeit und einen Theorieteil. Von Freitag bis Sonntag präsentieren die Zwölftklässler ihre Arbeiten in der Waldorfschule

Stockach-Wahlwies – Die Projektarbeit ist ein Meilenstein für Waldorfschüler. Jeweils in der zwölften Klasse widmen sie sich diesen Vorhaben. An diesem Wochenende präsentieren 37 Schüler an der Waldorfschule ihre Projektarbeiten. Die Themen wählen die Jugendlichen selber. Jede Arbeit besteht aus einem praktischen und einem theoretischen Teil. Die Schüler binden ihre schriftliche Arbeit in der schuleigenen Buchbinderei.

Drei Schüler geben stellvertretend einen Einblick in ihre Arbeiten. Anna Luise Wolber, 18, aus Stahringen hat sich mit der Massenproduktion tierischer Erzeugnisse beschäftigt. "Ende Januar 2017 habe ich mir das Thema überlegt. Ich wollte etwas wählen, das jeden betrifft". Auf alle Nahrungsmittel einzugehen, wäre zu umfangreich geworden.

Sie hat mehrere Betriebe mit Massentierhaltung in der Umgebung besucht und sich ein Bild von den Lebensbedingungen der Tiere gemacht. Später hat sie in Singen Interviews mit Verbrauchern geführt. Den Fragebogen hat sie selbst entworfen. "In der Fußgängerzone, vor einem Discounter und im Zug habe ich Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts zu ihrem Konsumverhalten bei tierischen Lebensmitteln befragt." Auch im persönlichen Umfeld hat sie sich erkundigt. Ein Bild auf der Verpackung, das die Realität zeigt, schrecke Verbraucher ab, fand sie heraus. "Sie würden das Produkt nicht mehr kaufen, für das sie sich ohne Bild entschieden hätten." Sie selbst achtet inzwischen auf gute Tierhaltung, isst kaum noch Milchprodukte und bevorzugt Demeter-Fleisch. "Wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, was mit den Tieren geschieht. Die Verbraucher beeinflussen mit ihrem Kaufverhalten die Erzeugung".

Der 18-jährige Eliah Melletin aus Waldbeuren hat sich mit Windenergie befasst. "Ich wollte etwas Nachhaltiges machen und die erzeugte Energie selbst sehen", beschreibt er. Zu Ende der Sommers habe er begonnen, mit seinem externen Betreuer Jochen Schilling ein Windrad zu planen. Auf einem Zeichenbrett hat er es konstruiert. Die Bauteile hat er sich in metallverarbeitenden Betrieben besorgt. Das Windrad mit Flügeln aus Textilplane hat einen Durchmesser von 2,60 Metern, der Mast ist sechs Meter hoch. Geschrieben hat er über die Entstehung von Windmühlentypen. Das Beste aus den verschiedenen Modellen habe er für sein Rad übernommen. "Das Rad produziert durch Winddruck so viel Leistung, dass damit pro Stunde 250 Watt erzeugt werden können." Im Moment ist zur Demonstration eine Glühbirne angeschlossen. Auch eine Batterie, eine Pumpe oder ein Weidezaun könnten jedoch mit seinem Strom versorgt werden.

Über Journalismus sowie die Macht des geschriebenen Wortes hat sich Naomi Asal, 17, aus Wahlwies schlau gemacht. Sie hat verschiedene Arten von Journalismus, das Verhältnis von Journalismus und Politik sowie die durch Sprache mögliche Manipulation untersucht. "Ich wollte wissen, woher die 'Lügenpresse'-Vorwürfe kommen und was Mainstream-Medien ausmacht." Mainstream-Medien zeigten ähnliche Tendenzen in Inhalt und politischer Meinung. Zwei Wochen lang hat sie mehrere Themen in vier Zeitungen verfolgt, miteinander verglichen und auf Sprache und Kommentare geachtet. Ihr Fazit: "Inhaltlich waren die vier ähnlich, aber die Aufmachung war sehr unterschiedlich." Sie selbst halte Zweifeln für einen guten Prozess. Es sei jedoch sehr schwierig, sich objektiv zu informieren, weil es an der Zeit fehle, regelmäßig unterschiedliche Zeitungen zu lesen.

Die Präsentation

Das Programm beginnt am Freitag, 12. Januar, um 16.30 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr. Im halbstündigen Rhythmus stellen die 37 Zwölftklässler der Waldorfschule ihre Projekte vor. Diese reichen von sportlichen Themen wie Kajak fahren, Rudern, Klettern und Extremsport über Themen wie Scheidung, Angst und Organspende bis zu Beiträgen über unterschiedliche Städte und Länder. In den Pausen stehen die Jugendlichen für Gespräche zur Verfügung. Dort können Gäste auch die Bücher ansehen. (wig)