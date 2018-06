Stockach Vom Flüchtling zum Erfolgsboxer innerhalb weniger Monate

Reza Wakili ist Landesvizemeister im Leichtgewicht und hat mit dem Boxen erst vor knapp einem Jahr sein Hobby gefunden. Seit drei Jahren lebt der Flüchtling aus Afghanistan in Stockach, vor dem Boxen hat er bereits Fußball gespielt.

Stockach – Reza Wakili träumt von nichts weniger als der Weltmeisterschaft. Was vermessen klingen könnte, ist angesichts seiner steilen Boxkarriere vielleicht sogar realistisch. Innerhalb etwa eines Jahres hat sich der 15-jährige Afghane nämlich vom Fußballer zum Vizelandesmeister im Leichtgewicht-Boxen entwickelt. In Stuttgart erkämpfte er sich den zweiten Platz im Leichtgewicht, im Herbst wird er voraussichtlich bei den Internationalen baden-württembergischen Meisterschaften starten. Dafür trainiert er viermal pro Woche und fährt von Stockach ins Boxtraining nach Radolfzell. Und er hat gelernt, auch mal einzustecken.

An seinen ersten Kampf vor wenigen Monaten erinnert sich Reza Wakili noch genau: Er hatte Angst, dass der Gegner ihm viele Schläge verpassen würde, und habe deshalb umso entschlossener gekämpft. Am Ende war er der glückliche Gewinner. So läuft es nicht immer, wenn der 15-Jährige in den Ring tritt, aber häufig. An seine Niederlage im Finale bei den baden-württembergischen Meisterschaften erinnert er sich ungern: Im ersten Moment sei er traurig gewesen, doch eigentlich sei bereits der zweite Platz ein großer Erfolg. „Da waren so viele Jungs, die viel Erfahrung hatten“, sagt Wakili. Für seinen Gegner sei es der 22. Kampf gewesen, für ihn einer der ersten. „Er macht sich sehr gut“, bestätigt Trainer Rocco Rando die Leistung seines Schützlings. Es brauche viel Disziplin und Ehrgeiz, regelmäßig zu trainieren und bei Wettkämpfen anzutreten. „Das muss man wollen“, sagt er. Bis zum nächsten Wettkampf im Herbst seien verschiedene Aufbaukämpfe geplant, um Erfahrungen zu sammeln.

Zufällig auf Boxclub gestoßen

Es war auch Glück dabei, dass Wakili nun das Boxen lernt: Anfangs habe er in Stockach Fußball gespielt und keine Möglichkeit zum Boxen gefunden. Seit drei Jahren lebt er in Stockach, nachdem seine Familie aus Afghanistan geflohen ist. Reza Wakili macht derzeit den Abschluss an der Werkrealschule, möchte aber die Realschule besuchen und später Sanitäter werden. Eine Aufenthaltsgenehmigung habe die Familie noch nicht, doch laut ihrem Anwalt dürfte sie sehr wahrscheinlich bleiben. In seinem Heimatland habe er noch nicht geboxt, sich in Deutschland aber früh für den Sport interessiert. Warum, kann er gar nicht so genau ausdrücken: „Ich mag einfach boxen.“ In Stockach habe er kein passendes Angebot gefunden, die Lösung kam beim Bummeln in Singen. Dort traf er einige afghanische Jugendliche, die in Radolfzell boxen, erzählt der 15-Jährige. Also habe er sich auch dort angemeldet und seitdem kaum eine Trainingsstunde ausgelassen.

„Mit den Händen bin ich kräftiger“, sagt Wakili über die Wahl seines Hobbys. Und das Boxen mache ihm mehr Spaß. Außerdem habe er mit einem Gewicht von 57 Kilogramm bei 1,74 Metern Körpergröße gute Voraussetzungen. „Es kommt nicht darauf an, dass man viele Muskeln hat.“ Vielmehr gehe es um Schnelligkeit, Ausdauer und Technik. „Wenn man falsch schlägt, tun die Hände weh“, erklärt der 15-Jährige. Einen Monat lang hätten seine Daumen geschmerzt, bis er gelernt habe, richtig zu treffen. „Boxen ist nicht so einfach.“ Wirklich verletzt worden sei er bisher aber noch nicht – zum Glück habe seine Nase noch nicht geblutet, sagt der 15-Jährige. Es tue auch mal weh. Doch solange er den Gegner treffe, sei es egal, wenn er mal Schläge einstecken müsse. „Und wenn es vorbei ist, ist man wieder Freunde.“ Die Zeit im Boxclub sei auch eine Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen: Viele würden zwar aus Radolfzell und Umgebung kommen, doch dahin will der 15-Jährige mit seiner Familie bald ziehen. Trainer Rocco Rando beschreibt Wakili als im Team sehr offen und kontaktfreudig.

Aufregung beim Ringkampf

Reza Wakili hat nach eigenen Angaben bereits vor den Landesmeisterschaften an zwei Wettkämpfen teilgenommen, in Freiburg und Friedrichshafen. Weil er dort allerdings noch keinen Boxerpass hatte, habe es als Übungskampf gegolten. Ein Pass ist Voraussetzung für Wettkämpfe, dafür braucht es eine ärztliche Untersuchung. Nachdem zwei Ärzte in Stockach und Ludwigshafen ihm den Pass nicht hätten ausstellen können, habe er aber erst in Radolfzell einen Ansprechpartner dafür gefunden. Auch beim Training gibt es Übungskämpfe: Jeden Samstag würden Boxsportler aus der Region, beispielsweise aus Singen und Konstanz, in die Unterseehalle in Radolfzell kommen. „Nur im Ring darf man aber 100 Prozent geben“, erklärt der 15-Jährige ernst. Beim Üben gebe man höchstens 80 Prozent, um den Gegner nicht unnötig zu verletzen.

„Im Ring ist es anders als in der Halle beim Training“, sagt der 15-Jährige. Da seien so viele Menschen und Zuschauer, deshalb sei auch ein wenig Aufregung dabei. Dass seine Familie ihn noch nicht zu einem Wettkampf begleiten konnte, sei daher gar nicht so schlimm: „Dann hätte ich vielleicht mehr Angst, zu verlieren.“