Beim Tanken gibt es zwei Gruppen von Autofahrern: Die einen gehören zum Schlag der Sicherheitstypen. Sie steuern bereits dann die nächstgelegene Tankstelle an, wenn die Benzinuhr noch einen halbvollen Tank oder gar mehr anzeigt. Je näher der kleine Pfeil dem Zapfsäulen-Symbol kommt, desto mehr steigt die Nervosität der Person hinter dem Lenkrad. Bei einer Freundin von mir ist das regelmäßig der Fall und immer wieder kann ich mir ein Schmunzeln einfach nicht verkneifen. „Bleib ganz ruhig und fahr einfach weiter. Der Sprit reicht locker noch“, sage ich stets zu ihr, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Doch all die Beruhigungs-Versuche meinerseits schlagen in der Regel fehl. Keine Chance.

Immer mit der Ruhe

Wie die meisten Leser dieser Zeilen nun wahrscheinlich richtig vermuten, gehöre ich, wenn es ums Tanken geht, zum anderen Typ Autofahrer. Anders als meine Freundin reize ich die Sprit­anzeige gerne komplett aus. Nicht selten kommt es folglich vor, dass ich auf Reserve fahre. Dann beginnt im Kopf das große Rechnen. Und meine Beifahrerin fängt an zu schwitzen und wird zappelig. „Naja, da muss sie dann eben durch“, denke ich. Dumm wird es nur, wenn man im Schulunterricht früher nie ein Mathe-Genie war. Zwar gebe ich zu, dass meine Stärken tatsächlich eher in anderen Fächern lagen, doch dafür, um abzuschätzen, wie weit der Wagen noch fährt, hat es bislang immer gereicht. Gott sei Dank!

Blöd wird es wohl vor allem dann, wenn einem mitten auf der Autobahn der Sprit ausgeht. In diesem Fall bleibt wohl nur eines: Das Fahrzeug auf dem Standstreifen vorschriftsmäßig abstellen, die anderen Verkehrsteilnehmer entsprechend warnen und sich per Fußmarsch zur nächstgelegenen Tankstelle begeben. Wer Glück hat, schafft es aber vielleicht noch mit den allerletzten Tropfen Benzin zu einer Raststätte. Wenn nicht, kann es unter Umständen teuer werden. Das Liegenbleiben wegen Spritmangel hat nämlich Folgen. Laut dem aktuellen Bußgeldkatalog wird für ein Liegenbleiben auf der Autobahn mindestens eine Geldstrafe in Höhe von 30 Euro fällig. Im Höchstfall muss man demnach 70 Euro zahlen. Benzinmangel gelte als vermeidbar und werde daher nicht wie eine Panne gewertet. Das nur als Warnung. Mir passiert so etwas natürlich nicht. Und meine Freundin wird über so etwas sowieso nie nachdenken müssen.