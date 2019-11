von Reinhold Buhl

Der Volkstrauertag, der in diesem Jahr zum 100. Mal begangen wird, ist auch in Stockach traditionell mit Kranzniederlegungen und einer Ansprache am Kriegerdenkmal verbunden. Die Feier am Kriegerdenkmal vor der St. Oswald Kirche, an der sich zahlreiche Vereine beteiligten, war trotz Nieselregens sehr gut besucht.

Den musikalischen Rahmen lieferten die Stadtmusik Stockach unter dem Dirigat von Musikdirektor Helmut Hubov sowie der Eintracht-Chor unter der Leitung von Susanne Grundler, der mit dem Lied „Irischer Segenswunsch“ die Feier eröffnete. Die Stadtmusik schloss mit dem Choral „In Ewigkeit“ an, bevor Bürgermeisterstellvertreter Werner Gaiser die Gedenk-Ansprache hielt.

Gaiser wies auf die leidvolle Geschichte in Europa hin, als vor 80 Jahren Deutschland einen grausamen Krieg entfesselte, dem Millionen Menschen zum Opfer fielen. Bereits vor 100 Jahren, beim ersten Volkstrauertag der Geschichte, sei es darum gegangen, an die Toten des Ersten Weltkriegs zu erinnern. Man habe damals gehofft, dass die Erinnerung an den Schrecken des Ersten Weltkriegs den Frieden für die Zukunft sichern würde. „Diese Hoffnung wurde 20 Jahre später furchtbar enttäuscht“, so Gaiser wörtlich.

Es sei unsere Aufgabe, die Erinnerung an die Vergangenheit wachzuhalten und aus den Fehlern zu lernen. Die Vergangenheit sei nie abgeschlossen. Je länger diese furchtbaren Kriege zurücklägen, umso wichtiger sei das Erinnern, da „jeder Krieg eine Niederlage des menschlichen Geistes ist“, zitierte Gaiser den US-amerikanischen Schriftsteller Henry Miller. Gaiser forderte die Bürger dazu auf, in ihrem alltäglichen Leben für den Frieden einzutreten.

Für die feierliche Kranzniederlegung am Gefallenen-Ehrenmal stellte die Freiwillige Feuerwehr die Kranzträger. Die Stadtmusik spielte das Deutschlandlied. Spalier standen Vertreter des Reservistenverbandes, des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Kolpingsfamilie sowie vom Bund der Vertriebenen in Stockach.