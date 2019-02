Eine 45-Jährige aus dem Raum Tettnang hat sich vor dem Amtsgericht Stockach wegen Betruges verantworten müssen. Sie soll bereits im Jahr 2017 in einem Einrichtungshaus in Stockach eine Küche gekauft und vorgetäuscht haben, diese auch bezahlen zu können. Da das nicht der Wahrheit entsprach, sie sich die Küche aber dennoch liefern lassen hatte, wurde sie nun zu sieben Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt.

Im Strafregister der Frau, die vor Gericht ohne Anwalt, aber mit ihrem 18 Monate altem Sohn erschien, finden sich bereits zuvor drei Anklagen wegen Betruges. Mehrfach hatte sie vorgegeben, unter anderem Miete und Tierarztkosten bezahlen zu können, was jedoch nicht der Fall war. Das Amtgericht Raststatt hatte sie daher bereits vor zwei Jahren zu einer Gesamtstrafe von rund 10 000 Euro verurteilt. Insgesamt bewegen sich ihre Schulden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Im Oktober 2017 unterschrieb die Frau den Kaufvertrag für die Küche, die etwa zwei Monate später auch geliefert wurde, obwohl sie keine Anzahlung geleistet hatte. Da es sich um ein Ausstellungsstück handelte, bei dem mehrere Ergänzungsteile noch fehlten, versuchte das Küchenhaus die Frau schließlich zu kontaktieren, um über die Nachlieferung zu verhandeln. Als jedoch kein Gespräch zustande kam, entschloss das Einrichtungshaus, ihr eine Zahlungsmahnung zu schicken, in der Hoffnung, dass sie sich dann darauf melde. Zeitgleich bemerkte einer der Küchenverkäufer, dass die unbezahlte, aber noch unvollständige Küche von der Angeklagten im Internet zum Verkauf angeboten wurde.

Man einigte sich auf ein Treffen, zu dem die Frau jedoch nicht erschien. Nach anschließenden Verhandlungsversuchen per Telefon und E-Mails überwies die 45-Jährige schließlich 1000 Euro. Als sie danach keine Anstalten machte, den Rest des Geldes zu bezahlen, erstattete das Einrichtungshaus im Frühjahr 2018 Anzeige. Kurz danach folgte noch einmal eine Zahlung über 1250 Euro, ein Restbetrag von knapp 5500 Euro steht jedoch auch heute noch aus.

Finanzielle Situation plötzlich anders

Die Angeklagte war laut eigenen Angaben während des Küchenkaufs zunächst davon ausgegangen, dass sie über das nötige Geld verfügte. Aufgrund ihrer Schulden sei rund einen Monat nach der Bestellung ein Gerichtsvollzieher vor ihrer Tür gestanden und habe das Geld gefordert, das eigentlich zur Bezahlung der Küche vorgesehen war. Zudem habe ihr Lebenspartner kurz danach seine Arbeitsstelle verloren. Sie selbst habe nicht arbeiten können, da sie niemanden hatte, der sich um den Sohn hätte kümmern können. "Das konnten wir nicht vorhersehen", sagte die 45-Jährige. "Als ich die Küche gekauft habe, war Geld vorhanden." Zudem sei sie davon ausgegangen, dass ihr Partner die Küche bereits bezahlt hatte, da ein Mitarbeiter des Einrichtungshauses gesagt habe, eine Auslieferung sei erst nach einer Anzahlung möglich. Sie wollte die Küche verkaufen, weil sie dachte, sie gehöre ihr bereits. Außerdem sei Umzug geplant gewesen sei, bei dem sie die Küche nicht habe mitnehmen können.

Eine Angestellte des Einrichtungshauses, die als Zeugin geladen war, bestritt dagegen, dass Lieferungen erst erfolgen würden, wenn die Käufer bezahlt hätten. "Wir sind da nicht so streng damit", erklärte sie. Um den Kunden entgegenzukommen, würden Küchen auch vor der Anzahlung ausgeliefert werden – so, wie es in diesem Fall geschehen sei.

Was wirklich stimmte, konnte schlussendlich nicht eindeutig geklärt werden. Richterin Julia Elsner betonte jedoch, dass die Angeklagte aufgrund ihrer hohen Schulden nicht davon ausgehen konnte, dass sie die Küche hätte bezahlen können – auch nicht, wenn sie tatsächlich Geld beiseite gelegt hatte. Auch hätte die Frau sich nicht darauf verlassen dürfen, dass ihr Partner die Rechnung begleicht, da sie selbst den Vertrag unterschrieben hat.

Positiv wirkte sich auf das Urteil jedoch aus, dass sich durch Insolvenzanmeldung und den Besuch einer Schuldenberatung der Versuch bei der Frau erkennen lässt, dass sie ihre finanzielle Situation in den Griff bekommen will. Die Bewährungszeit der Haftstrafe beträgt drei Jahre. Zusätzlich muss die 45-Jährige 3600 Euro in Raten an das Einrichtungshaus zahlen. Die Richterin reduzierte damit den ausstehenden Betrag von 5500 auf 3600 Euro, da die Küche nie vollständig geliefert wurde. Das Urteil deckt sich weitestgehend mit den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die andere Ratenhöhen gefordert.