Das neue Jahr ist schon wieder drei Wochen alt, aber viele haben das alte Jahr noch gut im Gedächtnis, wie das Jahresrückblickrätsel bewiesen hat. Für 17 von rund 100 Teilnehmern mit dem richtigen Lösungssatz „Die Fasnachtszeit kann kommen“ gibt es nun Preise. Die Gewinner (siehe unten) wurden per Zufallsgenerator aus allen Anrufern mit der korrekten Lösung gezogen. Sie erhalten noch telefonisch die Information, wann und wo sie ihre jeweiligen Preise abholen können. Hier gibt es nun die 26 Antworten und wie sie die Lösung bilden:

Frage 1: Die gesuchte Antwort ist ein Bettenhaus für das Krankenhaus (Lösungsbuchstabe I, Feld 2)

Die gesuchte Antwort ist ein Bettenhaus für das Krankenhaus (Lösungsbuchstabe I, Feld 2) Frage 2: Das gesuchte umstrittene Bauprojekt in Mühlingen ist eine Recycling-Anlage für Bauschutt (Z, 13)

Das gesuchte umstrittene Bauprojekt in Mühlingen ist eine Recycling-Anlage für Bauschutt (Z, 13) Frage 3: Der Sportler, der im vergangenen Jahr in Hohenfels zu Gast war, war Felix Neureuther. (H, 10)

Der Sportler, der im vergangenen Jahr in Hohenfels zu Gast war, war Felix Neureuther. (H, 10) Frage 4: Hier ging es um die Busse und die richtige Antwort war, dass es 5,7 Millionen Buskilometer gibt. (S, 6)

Hier ging es um die Busse und die richtige Antwort war, dass es 5,7 Millionen Buskilometer gibt. (S, 6) Frage 5: Wie lief eine Umfrage zur Stadtentwicklung? Es war eine Fragebogenaktion, bei der 800 Bögen zurückkamen. (K, 17)

Wie lief eine Umfrage zur Stadtentwicklung? Es war eine Fragebogenaktion, bei der 800 Bögen zurückkamen. (K, 17) Frage 6: Den Strafwein von AKK brachte ihr Ehemann Helmut Karrenbauer. (K, 21)

Den Strafwein von AKK brachte ihr Ehemann Helmut Karrenbauer. (K, 21) Frage 7: Was wird gerade beim Krankenhaus gebaut? Es handelt sich um Wohnhäuser. (M, 23)

Was wird gerade beim Krankenhaus gebaut? Es handelt sich um Wohnhäuser. (M, 23) Frage 8: Die gesuchte Kampagne für ein kleines Tier dreht sich um die Biene. (N, 20)

Die gesuchte Kampagne für ein kleines Tier dreht sich um die Biene. (N, 20) Frage 9: Wie hieß die Sendung, bei der ein Stockacher dabei war? Love Island. (F, 4)

Wie hieß die Sendung, bei der ein Stockacher dabei war? Love Island. (F, 4) Frage 10: Der gesuchte Gast bei einem Konzert der Stadtmusik Stockach war Johan de Meij. (S, 12)

Der gesuchte Gast bei einem Konzert der Stadtmusik Stockach war Johan de Meij. (S, 12) Frage 11: Der Standort für den Penny-Mark in Bodman wird auf dem jetzigen Auffangparkplatz sein. (A, 18)

Der Standort für den Penny-Mark in Bodman wird auf dem jetzigen Auffangparkplatz sein. (A, 18) Frage 12: Die Thuja-Allee, um die es 2019 in Nenzingen Streit gab, hieß Hafnerwegle. (E, 3)

Die Thuja-Allee, um die es 2019 in Nenzingen Streit gab, hieß Hafnerwegle. (E, 3) Frage 13: Marc Chagall war der namensgebende Künstler für die große Ausstellung im Stockacher Stadtmuseum. (N, 26)

Marc Chagall war der namensgebende Künstler für die große Ausstellung im Stockacher Stadtmuseum. (N, 26) Frage 14: Die gesuchte Veranstaltung auf Schloss Hohenfels heißt Change-Festival. (A, 8)

Die gesuchte Veranstaltung auf Schloss Hohenfels heißt Change-Festival. (A, 8) Frage 15: Es ging um die Bewerbung für die Heimattage. (E, 25)

Es ging um die Bewerbung für die Heimattage. (E, 25) Frage 16: Hier ging es um den neuen Anlegesteg, der am Fuß der Marienschlucht gebaut werden soll. (N, 19)

Hier ging es um den neuen Anlegesteg, der am Fuß der Marienschlucht gebaut werden soll. (N, 19) Frage 17: Was stand vor dem neuen Feuerwehrhaus in Mahlspüren im Hegau an dessen Platz? Es war das alte Schulhaus. (M, 24)

Was stand vor dem neuen Feuerwehrhaus in Mahlspüren im Hegau an dessen Platz? Es war das alte Schulhaus. (M, 24) Frage 18: Das Besondere am neuen Asphalt der Radolfzeller Straße ist, dass dieser den Lärm reduziert und zur Reinhaltung der Luft beiträgt. (I, 15)

Das Besondere am neuen Asphalt der Radolfzeller Straße ist, dass dieser den Lärm reduziert und zur Reinhaltung der Luft beiträgt. (I, 15) Frage 19: Hier war der Friedhof gesucht, unter dem in Ludwigshafen ein Kanal durchgepresst wurde. (D, 1)

Hier war der Friedhof gesucht, unter dem in Ludwigshafen ein Kanal durchgepresst wurde. (D, 1) Frage 20: Die richtige Antwort auf die Frage nach den Plänen für den Mosshof ist ein Erlebnisbauernhof. (E, 14)

Die richtige Antwort auf die Frage nach den Plänen für den Mosshof ist ein Erlebnisbauernhof. (E, 14) Frage 21: Was zieht in die Schlosstorkel in Bodman ein? Es ist ein Fossilienmuseum. (N, 7)

Was zieht in die Schlosstorkel in Bodman ein? Es ist ein Fossilienmuseum. (N, 7) Frage 22: Bei der Infrastruktur in Eigeltingen handelt es sich um Glasfaser. (T, 16)

Bei der Infrastruktur in Eigeltingen handelt es sich um Glasfaser. (T, 16) Frage 23: Die gesuchte Neuerung an der Einmündung des B 313-Asts zur B 313 bei Stockach-West ist die klare Ausweisung von Abbiegespuren. (A, 5)

Die gesuchte Neuerung an der Einmündung des B 313-Asts zur B 313 bei Stockach-West ist die klare Ausweisung von Abbiegespuren. (A, 5) Frage 24: Was soll am Bahnhof Schwackenreute entstehen? Es ist unter anderem ein Campingressort mit Markthalle. (C, 9)

Was soll am Bahnhof Schwackenreute entstehen? Es ist unter anderem ein Campingressort mit Markthalle. (C, 9) Frage 25: Bernhard Volk, Bürgermeister von Orsingen-Nenzingen, feierte 2019 sein 30-jähriges Dienstjubiläum. (T, 11)

Bernhard Volk, Bürgermeister von Orsingen-Nenzingen, feierte 2019 sein 30-jähriges Dienstjubiläum. (T, 11) Frage 26: Hier war eine Bahnlinie gesucht. Es handelt sich um die Ablachtalbahn. (O, 22)

