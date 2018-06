Stockach Viele Hände helfen beim Aufbau für den Schweizer Feiertag

Bei den Arbeiten auf dem Gustav-Hammer-Platz in Stockach errichten Freiwillige Vesper- und Getränkestände, schleppen Bierfässer und Technik.

Der Gustav-Hammer-Platz in Stockach am frühen Freitagmorgen: Überall wuselt es, hämmert es, schallt es. Hier sind die Aufbauarbeiten für die anstehende Eröffnung des Schweizer Feiertags bereits im vollen Gange. "Wir sorgen für den letzten Feinschliff", sagt Florian Mayer, Vorsitzender der Yetis Stockach, die nahe der Festbühne die Bewirtung der Gäste und Besucher übernehmen. "All das, was wir gestern nicht geschafft haben, müssen wir heute noch machen."

Doch Mayer zeigt sich zuversichtlich: "Wir liegen sehr gut in der Zeit." Und das liege auch daran, dass viele Mitglieder der Yetis bereits am Donnerstagabend mit angepackt haben, dass sie Pavilons und Bars errichteten sowie Kühlwagen und Getränke herbeischafften. "Da ging der Aufbau schon bis 22 Uhr", sagt Mayer. Er selbst stieß Freitagfrüh hinzu, um seine Kollegen zu unterstützen, die bereits seit 7 Uhr aktiv sind. "Denen, aber auch unseren Unterstützern außerhalb des Vereins, möchte ich meinen Dank aussprechen", sagt Mayer.

Nur einen Steinwurf entfernt auf dem Geiselmann-Platz befinden sich die Helfer des Narrengerichts und seiner Gliederungen in der Endphase des Aufbaus. Hier stehen bereits Weinstand, Weinlaube, Sektbar und Vesperstand. "Etwa 40 Leute haben gestern viel Vorarbeit geleistet", erzählt Pritschenmeister Helmut Lempp. Der installiert gerade die Anschlüsse für Spülmaschine und Waschbecken. "Fließend Wasser ist wichtig, wenn wir mit Lebensmitteln hantieren" sagt der 61-Jährige.

"Die Vereine sind beim Aufbau mittlerweile sehr routiniert", freut sich Kulturamtsleiter Stefan Keil über den schnellen Fortschritt. Die Festbühne der Stadt Stockach auf dem Gustav-Hammer-Platz hatten die technischen Dienste bereits am Donnerstagmorgen errichtet. "Das gleichzeitig mit den Vereinen zu machen, wäre logistisch schwierig geworden", so Keil. Er ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Aufbaus, sieht jedoch auch einen Kritikpunkt: "Das Parkverbot berücksichtigen nicht alle, das führt gelegentlich zu Diskussionen und Zeitverlust."