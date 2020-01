von Felix Hauser

Für jeden Einkauf muss ein Einzelhändler seit dem 1. Januar einen Kassenzettel an die Kunden herausgeben – selbst wenn es nur um geringe Geldbeträgen geht. Das sorgt in und um Stockach bei Einzelhändlern und Kunden für Kopfschütteln.

Besonders betroffen vom neuen Gesetz sind Bäcker. So auch Hubert Benkler von der gleichnamigen Bäckerei. Der Bäcker aus Buchheim (Landkreis Tuttlingen) betreibt drei Filialen. Eine davon befindet sich in einem Hohenfelser Supermarkt. „Ich finde den Hintergrund der Bonpflicht gut“, sagt er. Und tatsächlich hat der Bundesrechnungshof bereits 2015 geschätzt, dass es durch manipulierte Kassen zu Steuerausfällen von rund zehn Milliarden Euro jährlich kommt.

Dennoch übt Benkler Kritik am neuen Gesetz: „Dadurch, dass mehr Bonrollen gebraucht werden, steigen die Kosten, da Thermopapier sehr teuer ist.“ Da habe die Bundesregierung nicht zu Ende gedacht, sagt er. Was ihn ebenfalls ärgert, ist, dass dadurch unnötiger Müll entstehe. Dieser gehört indes wegen des Thermopapiers in den Restmüll. Kunden würden selten einen Bon mitnehmen, sagt er. Dabei verzichtet er nach eigenen Angaben aus Umweltschutzgründen auf Plastikverpackungen bei seinen Backwaren.

Beim Finanzamt gibt es die Möglichkeit, einen Antrag auf Befreiung von der Bonpflicht zu stellen. Dies hat Christoph Ainser, Bäcker in Stockach, getan. „Wir haben am 1. Dezember den Antrag gestellt“, sagt er. Laut Ainser kam vom Finanzamt bislang keine Zusage für die Ausnahmegenehmigung. Auch er findet das Gesetz bedenklich: „Es kann nicht sein, dass alle unter Generalverdacht gestellt werden.“ Seine Frau Daniela Ainser fügt an: „Es ist ein Witz, dass man bei Süßigkeiten zwischen zehn und 25 Cent einen Bon drucken muss.“

Nicht nur bei Bäckern sorgt die Bonpflicht für Unverständnis, sondern auch bei Christine Trimborn, die in Stockach das Geschäft „s‘ andere Lädele“ betreibt. Sie kritisiert ebenfalls, dass durch die Bonpflicht viel Müll entstehe: „Jeden zweiten Tag ist der Papierkorb voll.“ Dieser habe ein Volumen von 20 Litern. Und: „95 Prozent der Kunden nehmen keinen Bon mit“, sagt sie. Auch mit ihrem Kassensystem könnte es bald Probleme geben.

Denn sie hat eine Kasse, bei der man den Preis von Hand eingibt und nicht mit einem Scanner erfasst. Laut dem neuen Gesetz muss aber jede Einzelaufzeichnung in der Kasse gespeichert werden. Bedeutet: Bei jedem Betrag muss klar feststellbar sein, für welchen Artikel er bezahlt wurde. Das geht kaum anders als mit einem Scanner. „Ich habe die Kasse erst 2018 angeschafft. Vermutlich war diese Anschaffung umsonst“, sagt Trimborn.

Ihre Kunden stimmen ihr derweil zu. „Das ist eine Lachnummer und eine Wichtigtuerei unserer Politiker“, meint Jürgen Banholzer. Ein anderer Kunde sagt, dass es eine Belästigung für Händler und eine unnötige Zettelwirtschaft sei. Mit dieser Meinung stehen die beiden nicht allein.

Beim Stockacher Schreibwarengeschäft Ratzburg bezeichnet ein Kunde, der seinen Bon nicht wollte, die Bonpflicht als „Schwachsinn“. Laut Mitarbeiterin Sandra Frey sind auch hier die Kunden ablehnend, wenn sie den Bon hingelegt bekommen. „Das ist Müll pur“, sagt sie. Höchstens einer von zehn Kunden würde einen Bon mitnehmen. Bevor das Gesetz in Kraft trat, so Frey, war die Kasse so eingestellt, dass nur bei Bedarf ein Bon gedruckt wurde: „Das mussten wir jetzt umstellen.“ Sie finde, dass die Bonpflicht ein unnötiger Quatsch sei. „Ständig hört man etwas von Umweltschutz. Das ist jetzt das Gegenteil“, sagt sie.

Ihre Chefin Hildegard Ratzburg findet die Bonpflicht ebenfalls unsinnig. „Zu jedem verkauften Bleistift oder jeder Zeitung müssen wir einen Bon drucken“. So komme man am Tag auf mindestens 100 weggeworfene Bons. Dabei werde jeder Kassiervorgang bei ihr auf einem Chip gespeichert, sagt Ratzburg.