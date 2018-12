Enthusiastischen Beifall, gewürzt mit viel Lob und großem Jubel, erntete die Stockacher Stadtmusik am Samstagabend mit ihrem fulminanten Weihnachtskonzert in der festlich geschmückten Jahnhalle. Aus seinem Fundus von über 1300 Partituren hatte Musikdirektor Helmut Hubov mit seiner wie immer bestens disponierten Stadtmusik musikalische Kostbarkeiten einstudiert. Sehr zur Freude der inspirierten Konzertbesucher, die über ein vielseitiges Konzertprogramm mit einer Spannweite vom barocken Bach-Choral bis hin zum modernen "Shades of Syrinx" auf das anstehende Weihnachtsfest eingestimmt wurden.

Mit der Flötenvirtuosin Miriam Zampella hat die sich wie immer auf höchsten musikalischen Touren bewegende Stadtkapelle einen kostbaren Schatz gehoben. Bild: Gabi Rieger

"Shades of Syrinx" bedeutet in der Übersetzung unterschiedliche Klangnuancen der Syrinx. Eine Syrinx ist eine Art Panflöte des griechischen Altertums. Eine Idee hinter dieser Komposition von Herbert Marinkovits ist, die unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten der Flöten in den Vordergrund zu stellen. Mit Miriam Zampella als enthusiastisch umjubelter Solistin war ein kostbaren Schatz gehoben: abwechselnd mit Querflöte, Alt-Querflöte und Piccolo-Flöte erzeugte sie in ihrer faszinierend schönen und spannenden Interpretation mit Effekten wie Flatterzunge, Flageolett, Beatbox und perkussiven Elementen einen ganzen Kosmos an Ausdruck und Klangvielfalt.

Wie im Märchen von "Sterntaler" schienen hier die Töne in Gold und Silber vom Himmel zu rieseln. Dabei bewies die junge Virtuosin in ihrer Darstellung sowohl ein gutes Ohr für sich selbst wie für das in farbiger Brillanz mitgestaltende Orchester. "Ich habe das Stück schon sehr oft auf Konzerten spielen dürfen. Von daher ist es mir schon in Leib und Blut übergangen", verriet die charmante Interpretin am Rande.

Blechbläserquartett als Echo-Spender bei "Echoes of San Marco" von Johan de Meij. Bild: Gabi Rieger

Das städtische Blasorchester steckte wieder ein enormes Leistungspotenzial ab. In den souverän musizierten Werken steckte viel mit spürbarer Freude gegebenes Herzblut. Ralf Böttinger, der als Euphonium-Spieler in der Stadtmusik und als Vorstandsmitglied der wirtenden und die Garderobe der Gäste betreuenden Kolpingfamilie im Doppeleinsatz war, betonte: "Die Zusammenarbeit Kolping/Stadtmusik hat sich bewährt. Beide sind aneinander froh." Ihm persönlich bereite es "wieder eine große Freude, bei diesem stimmungsvollen Konzert mitspielen zu dürfen".

Schon der konzertante Einstieg war mit "Echoes of San Marco" in vielschichtig transparentem Klangspektrum ergreifend schön gestaltet. Das Stück mit hohem Schwierigkeitsgrad basiert auf einer Kanzone von Giovanni Gabrieli für zwei vierstimmige Blechbläserchöre, die der zeitgenössische Komponist Johan de Meij geschickt im gesamten Ensemble als Echo erklingen lässt. Das lieferten am Hallenrand zwei Bläserquartette, besetzt mit je zwei Posaunen und Trompeten. "Es macht viel Spaß mitzuspielen" hatte die Posaunistin Petra Ruh bekundet, die genauso ein Teil der "Echo-Quartette" war wie der Trompeter Jochen Fischer.

Das zweite Blechbläserquartett, das beim Weihnachtskonzert spielte. Bild: Gabi Rieger

Im weiteren Konzertverlauf seien besonders die Transkriptionen von Werken, die für Sinfonie-Orchester geschrieben sind, eine Herausforderung, betonte Fischer. In zartem Tempo schwebte der Bach-Choral "Nun komm, der Heiden Heiland" und wie mit tausend schnellen Schritten eilten die Töne bei der "Akademischen Festouvertüre" herbei, bevor sie sich lebendig kommunizierend zu einem Ganzen vereinten. "Eine tolle Visitenkarte für Stockach", lobte Manfred Wittich als Vorsitzender der Stadtkapelle vor dem tosenden Beifall des Publikums.