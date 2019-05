Stockach vor 3 Stunden

VfR Stockach hat die weichen für die Zukunft gut gestellt

Der Traditionsverein VfR Stockach befindet sich in seinem 110. Jahr. Doch will der Fußall-Verein stets nach vorne blicken und hat mit einer intensiven Jugendarbeit und Kooperationen dafür gesorgt, dass noch lange in Stockach gekickt werden kann.