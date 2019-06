Samstagnachmittag an der Eschenbühlhütte kurz vor Wahlwies: Der typische Vespa-Geruch liegt in der Luft, immer wieder knattern Roller aufs Gelände. Ganz klar: Der „Pfingstrun“ der Lakescooters Wahlwies hat begonnen. Die ersten Teilnehmer seien schon am Vortag angereist, berichten die Helfer am Empfang.

Treffen ist bestens organisiert

Sie händigen jedem Besucher ein kleines Päckchen aus. Darin befindet sich ein „Patch“, ein kleines Stoffschild, das auf Kutten oder Lederwesten fixiert wird und als Andenken oder Teilnahmenachweis sehr beliebt ist. Dazu ein Bändchen fürs Handgelenk, ein Müllsack und ein Reinigungstuch fürs Helmvisier. So ausgestattet suchen sich die Gäste einen Übernachtungsplatz.

Teilnehmer machen es sich in Wahlwies gemütlich

Diejenigen, die mit Kind und Kegel angereist sind, bleiben gleich auf der großen Wiese. Wohnwagen, Kleinbusse und Hänger erwecken den Eindruck eines normalen Campingplatzes. Hier wird gemeinsam gegrillt und Fachwissen ausgetauscht. Tische und Stühle werden aufgebaut, sogar Planschbecken sind vorhanden – zum Kühlen der Getränke. Die Rollerfahrer, die tatsächlich auf ihren Rollern ankommen, zelten nahe der Hütte.

Die Liebe zur Vespa ist vielseitig

Einige Besucher machen eine Spritztour zum Bodensee, andere lassen ihre getunten Maschinen am Prüfstand messen. Die Diagramme zeigen den Profis, ob bei der Maschine alles passt oder ob nachgebessert werden muss. Gegenüber stehen mehr als 20 Roller, mit denen die Besitzer bei der ersten Customshow einen Pokal gewinnen wollen.

Wettbewerb für schönste Vespa

Drei Spezialisten beurteilen die Exponate. „Es ist schwierig, alle unter einen Hut zu kriegen. Die Maschinen sind komplett verschieden und vieles ist Geschmacksache“, findet Alexander Bonald. Thomas „Lenki“ Lenkeit achtet auf Details wie gleiche Schrauben und ordentliche Verarbeitung. Und Michael Fröhlich steht auf Roller im Originalzustand. „Die erzählen eine Geschichte“, sagt er begeistert. Philipp Weber, der Vorsitzende der Lakescooters weist noch auf die Facebook-Seite des Vereins hin, auf der viele Impressionen des knapp dreitägigen Treffens zu sehen sein werden.