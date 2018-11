von Susanne Schön

Sie sind keine professionellen Models, und doch soll ihr Engagement modellhaft dargestellt sein. Vier sympathische junge Erwachsene lachen auf Bauzaunbannern im Stadtgebiet und den Ortsteilen den Betrachtern entgegen. "Die Besonderheit: Sie sind alle Freiwillige der Feuerwehr und wollen zum Mitmachen animieren. Alle kommen aus einer der neun Einsatzabteilungen und sind vier von 300 Mitgliedern. Alle abgebildeten Personen sind Feuerwehrmitglieder, es handelt sich nicht um professionelle Models", erklärt Fabian Dreher von der Öffentlichkeitsarbeit der Stockacher Feuerwehr.

Noch gebe es keinen Personalengpass bei der Stockacher Feuerwehr, betont deren Kommandant Uwe Hartmann. Doch bei anderen Feuerwehren sei dies der Fall und man wolle mit der neuen Bannerwerbung vorbeugen. "Nur mit eigenen Mitgliedern kann man die Freude am Ehrenamt authentisch darstellen." Vor allem tagsüber und in kleineren Teilorten sind bei Einsätzen nicht immer ausreichend Feuerwehrangehörige verfügbar. Dies hänge mit der steigenden Anzahl an Pendlern, dem demografischen Wandel und mit Veränderungen in der Arbeitswelt zusammen. "Um Personen anzusprechen, die davor keine Berührungspunkte mit der Feuerwehr hatten oder Personen, die in Stockach arbeiten und in einer anderen Feuerwehr tätig sind, wurden die Banner entworfen", fasst Fabian Dreher zusammen.

In einer Arbeitsgruppe und mit professioneller Hilfe wurden die Plakate erstellt. "Die vier Erwachsenen sind bewusst aus verschiedenen Teilorten, um die Einheitlichkeit, aber auch die Vielfalt der Feuerwehr Stockach aufzuzeigen", geht Dreher in die Tiefe. Daneben ist auch die Vielseitigkeit der Tätigkeiten der Feuerwehr dargestellt, von der klassischen Brandbekämpfung bis hin zur technischen Hilfe. Die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit existiert seit zwei Jahren. Das Projekt Bauzaunwerbung ist das zweite Großprojekt. Als Erstes wurden die Homepage komplett neu erarbeitet und der Auftritt bei Facebook aktualisiert. Weitere Projekte sind bereits geplant.

