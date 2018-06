Stockach Vernissage im Stadtmuseum: Einblick in eine bewegte Vergangenheit

Stockach vor 100 Jahren: Krieg, Revolution und Neubeginn sind die Themen der Ausstellung im Alten Forstamt zum Ersten Weltkrieg in Stockach. Viele der Ausstellungsstücke stammen aus Privatbesitz.

Unter dem Dach des Alten Forstamts hat Johannes Waldschütz, Leiter des Stadtmuseums, vor rund 30 Gästen die Ausstellung "Stockach im Umbruch 1917 – 1923. Erster Weltkrieg, Revolution und Neubeginn" eröffnet. Sie zeigt die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf Stockach und die Region und schildert die Neuorientierung nach Kriegsende. Die Ausstellung ist Teil einer grenzüberschreitenden Ausstellungsreihe zur Zeitenwende 1918/19. Zeitgleich informieren 30 Ausstellungen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz über den Epochenwechsel vor 100 Jahren.

Briefe von der Front

"Hoffentlich nimmt dieses Morden bald ein Ende", schrieb ein Stockacher Soldat Ende 1917 aus Frankreich in die Heimat. Nach vier Jahren immer zermürbenderem Kriegsalltag, nach vielen Toten in den Familien, nach Hungerwinter und Lebensmittelrationierung war die Hoffnung auf einen baldigen Frieden groß. Nach Kriegsende im November 1918 war das kleine Stockach ein revolutionäres Zentrum. Ein Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat diskutierte über die Neuorganisation von Stadt und Land. 1919 kam es sogar zu Arbeiterunruhen. Erst langsam kehrte politisch Ruhe ein, der wirtschaftliche Aufschwung verlief allerdings schleppend und wurde von der Inflation im Jahr 1923 jäh gebremst.

Stücke aus Privatbesitz

Die Ausstellung zeigt, welche faszinierenden Kriegs- und Alltagsobjekte sich in Stockacher Privathaushalten und der Sammlung des Stadtmuseums erhalten haben: Feldgeschirr, Fotoalben und Feldpostbriefe erzählen die Geschichte von Stockacher Soldaten im Weltkrieg. Karten und Karikaturen geben einen Einblick in den Verlauf des Kriegs und die Kriegspropaganda. Zeitungen und Flugblätter machen die Revolution und den Neuanfang deutlich.

Freddy Heim aus Zizenhausen sammelt alles, was er von Zizenhausen und Umgebung kriegen kann. Auf einem Flohmarkt habe er beispielsweise alte Dokumente von 1820 entdeckt und gleich gekauft. Es sei schon ein extremes Hobby, eine wahre Leidenschaft, gesteht er. Zur aktuellen Ausstellung hat er unter anderem Waffen, Schulterklappen, Spielzeug, eine Granate und Seife beigesteuert.

Stockacher Bürger teilen ihre Vergangenheit

Von Alfred Vanselow stammen weitere besondere Ausstellungsstücke: Sein Großvater Max Berthold Vanselow, der Texter des Stockacher Narrenmarsches, fiel 1915, als Alfred Vanselows Vater gerade drei Jahre alt war. Max Berthold Vanselow wurde auch durch seine Gedichte bekannt, die in vielen Zeitungen erschienen, darunter das "Elsässer Tagblatt" und das "Stockacher Tagblatt"". Für sein auf Birkenrinde geschriebenes Gedicht "Mein Eisern Kreuz" erhielt er ein Bild von Kaiser Wilhelm II. mit eigenhändiger Widmung: "dem Dichter aus dem Argonnenwald". Das Gedicht und das kaiserliche Bild sind im Alten Forstamt zu sehen. Alfred Vanselow will Johannes Waldschütz den gesamten Nachlass seines Großvaters zur Verwendung überlassen.

Inflationsgeld und Wahlplakate kommen aus dem Fundus von Hartmut Rathke. Der ehemalige Gymnasiallehrer hat ein Buch über Stockach im Zeitalter der Weltkriege geschrieben, das die Zeit von 1900 bis 1950 behandelt. 1983 habe er begonnen, sich mit der Stockacher Geschichte des 20. Jahrhunderts zu beschäftigen und viele Menschen um Material gebeten, erzählt er.

Fotografien der Familie Hotz

Immer wieder zeigen auch Bilder der Stockacher Fotografenfamilie Hotz das damalige Leben. Claudia Rinkenburger ist eine Geborene Hotz und ebenfalls Fotografin – in sechster Generation, wie sie betont. In ihrer Familie sei nicht über die Vergangenheit gesprochen worden, sagt sie. Als Johannes Waldschütz zu Beginn des Abends den Feldpostbrief ihres Ur-Großvaters Gustav Hotz vorgelesen habe, sei ihr das richtig nahe gegangen: "Ich war gefühlt in dieser Zeit." Auch ihre Töchter sind beeindruckt von der Ausstellung.

Ebenso fasziniert ist Jannis Flammersfeld. Der Neuntklässler hat gemeinsam mit dem gleichaltrigen Samuel Auer und Teresa Auer, Klassenstufe 11, in einer AG am Nellenburg-Gymnasium Informationen zur Ausstellung zusammen getragen. Johannes Waldschütz habe riesige Zeitungsbände der Jahre 1916 bis 1918 organisiert, die sie angeschaut und besprochen hätten. "Dass Stockach so eine wichtige Rolle im Ersten Weltkrieg gespielt hat, wusste ich nicht", sagt der Schüler. Samuel und er hätten sich mit dem Thema Tod beschäftigt, Teresa mit Hunger. Das Eintauchen in die Vergangenheit hat bei ihm etwas verändert. "Geschichte könnte auch eine Berufsrichtung sein. Vielleicht ist das eine Idee für das BOGY im nächsten Schuljahr."