Stockach vor 2 Stunden

Verletzungen und 18.000 Euro Schaden: Vorfahrtsmissachtung endet mit Unfall

Eine Leichtverletzte und rund 18 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr an der Einmündung Meßkircher Straße/Höllstraße in Stockach.