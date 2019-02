von SK

Am Samstag gegen 18:55 Uhr ereignete sich auf der A98 in Fahrtrichtung Überlingen auf Höhe der Autobahnauffahrt Stockach-West ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen und erheblichem Schaden. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Opel Zafira und vier weiteren Mitfahrern auf die A98 auf und ordnete sich auf der rechten Fahrspur ein.

Zu diesem Zeitpunkt näherte sich von hinten ein 61-jähriger Autofahrer mit einem Audi A5, welcher neben dem Fahrer noch mit zwei Kindern im Alter von zehn Jahren besetzt war. Der Audi-Fahrer hatte gerade einen Überholvorgang abgeschlossen und wechselte wieder auf die rechte Fahrspur. Hierbei fuhr er von hinten auf den Opel Zafira auf. Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlugen sich im Grünstreifen. Hierbei erlitten fünf Personen leichte Verletzungen und zwei Personen mussten mit schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand Schaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. Die Unfallstelle war gegen 21:30 Uhr wieder geräumt. Neben der Polizei waren noch die Feuerwehr Stockach, drei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt zur Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Zeugenhinweise werden an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen unter Tel. 07733/9960-0 erbeten.