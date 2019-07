Wie die Polizei berichtet, wollte ein 59-Jähriger mit seinem Auto nach links in eine Grundstückeinfahrt abbiegen. Seinen Angaben zufolge wurde er in diesem Moment von einem 54-Jährigen mit dessen Lastwagen überholt. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen.

Bezüglich des Unfallhergangs weichen die Aussagen der beiden Beteiligten voneinander ab. Der Lastwagen-Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass der Wagen am Straßenrand gestanden sei und er an diesem weiträumig vorbeifahren wollte. Der Autofahrer sei in diesem Moment losgefahren und nach links abgebogen.

Die Polizei sucht nun unabhängige Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und bittet diese, sich beim Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91-0 zu melden.