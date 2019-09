Das Parkhaus im Stockacher Hägerweg bleibt am Wochenende trotz der Kunstaktion unter dem Titel „Gestreift“ der Künstlerinnen Dagmar Eckert und Carola Stanforth geöffnet. Dies teilt Sven Müller vom Marketing der Stockacher Stadtwerke auf Anfrage mit. Die Stadtwerke betreiben das Parkhaus. Laut Müllers Informationen sind am heutigen Samstag für die Vorbereitung der Kunstaktion die Ebenen vier und fünf des Parkhauses geschlossen, am Sonntag, 29. September, dann nur noch die Ebene fünf. In einem sozialen Netzwerk hatten Nutzer darüber geklagt, dass das Parkhaus ausgerechnet zum verkaufsoffenen Sonntag geschlossen werde. Doch dies ist nicht korrekt. Geschlossen werden nur einzelne Etagen.